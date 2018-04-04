Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig AŞ için toplandı

Fotoğraf: AA/Emrah Yorulmaz

İSTANBUL



Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Erol Bedir, Süper Lig AŞ'nin kurulması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleşen aylık toplantı sonrası aynı zamanda Kayserispor'un kulüp başkanı Erol Bedir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir gündemle toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Bedir, "Uzun bir toplantı yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, bize 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığıyla ilgili bir sunum yaptı. Bu konuda kulüplerden destek istediler. Biz de seve seve destekte bulunacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.

Toplantının ana gündeminin Süper Lig AŞ'nin kurulması olduğunu belirten Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere başta olmak üzere birçok ülkedeki futbolu yöneten birlikler maalesef bizde yok. Süper Lig AŞ'nin kurulması ve Türkiye Futbol Federasyonunun yapmış olduğu birtakım görevlerin bu birliğe aktarılması ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kulüplerimizin yayın hakları ve diğer ürünlerinin pazarlanması ile ilgili görüşlerimizi aktardık. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve gelecekte borç batağına girebilecek kulüplerimizin durumlarının kurtarılması hakkında konuştuk. Gelecek sezon UEFA standartlarına uygun şekilde dosyalarımızın hazırlanması gibi birçok başlığı değerlendirdik ve çalışmalarımızın hızlı bir şekilde sürmesini kararlaştırdık."

Kulüplerin ödediği vergilerin amatör branşlara aktarılması ile ilgili çıkan yasa için kanun koyucuya teşekkür eden Erol Bedir, "Bu yasanın kulüplerimizi ciddi anlamda rahatlatacağını konuştuk. Sporda Şiddet Yasası ile ilgili katkılarımızı sunmaya çalıştık. Finansal Fair Play ve kulüplerimizin mali durumuyla ilgili birçok konuyu masaya yatırdık. Kulüpler Birliği Vakfı, 5-10 sene öncesine kadar dertlerini istişare etmekten öteye gitmeyen bir durumdaydı. Ancak son 5 yıldır futbolumuza yön vermeye, marka değerini artırmaya ve bunun pazarlanmasında söz sahibi olmaya çalışan bir vakıf haline geldi." diye konuştu.

Erol Bedir, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın vakfın toplantısına teşrif edeceğini kaydederek, "Sporda Şiddet Yasası ile ilgili Bakan Bak ile 3-4 kez görüştük. Bu konuyu son olarak tekrar gündeme getireceğiz. Bu yasa ile ilgili çalışmaların son safhaya geldiğini biliyoruz. Kulüplerle ilgili yasa çalışmalarının da devam ettiğini biliyorum. Ancak daha önemli olan, Süper Lig AŞ'nin kurulması, tescilleme ve yayın haklarının bu birlik tarafından verilmesi çalışmaları devam ediyor. Hükümetten beklentimiz, bu çalışmalarımızın bir an önce kanunlaşması." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Emre Doğan