Osmanlıspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

ANKARA

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

18. randevu

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.

İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar, Çetin Arslancan