Otomobil sporlarında yılın en hızlısı Can Tolon

KOCAELİ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Şampiyonlar Şampiyonası'nın final yarışında karşılaştığı Ali Türkkan'ı 2-0 yenen Can Tolon, kupanın sahibi oldu.

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirlemek için Körfez Yarış Pisti'nde dünkü sıralama turlarının ardından Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile piste çıkan farklı branşlardan 48 sporcu arasından en hızlı 16 pilot, bugün gerçekleştirilen final yarışlarında mücadele etti.

İzleyicilerden büyük ilgi gören organizasyonun final yarışında Can Tolon ile Ali Türkkan karşılaştı.

Final yarışında Türkkan'ı 2-0 yenen Tolon, "Şampiyonlar Şampiyonu" unvanının sahibi oldu.

Tolon, kupasını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un elinden aldı.

Muhabir: Şahin Oktay



