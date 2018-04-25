TRABZON

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin son 2 haftasında takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu ancak aldıkları sonuçtan dolayı mutlu olmadığını söyledi.

İki karşılaşmada da çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini ifade eden Çalımbay, "Özellikle son maçta kaçırdığımız gollerden memnun değiliz, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu ama kimse 'bu takım için mücadele etmedi.' diyemez. Takımın böyle maçlarda biraz daha hırslı, istekli olmamız gerekiyor. Bu tarz maçlar riskli ve dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Bizim elimizi, kolumuzu bağlayan sakatlıklar"

Çalımbay, sakatlıklar konusunda sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim elimizi, kolumuzu bağlayan sakatlıklar. Bu maçların sonuçlarında etkili oldu. Benim sıkıntım sadece bu değil. Buraya geldiğimden beri bir sürü sıkıntılar içinde çalışıyorum. Onu şimdi açmamıza gerek yok, zamanı gelince konuşulur. Şu anda Onur'un sol dizinden sakatlığı var, 2-3 hafta sonra çalışmalara başlar. Castillo, ülkesine gitti bir türlü iyileşmiyor. Önümüzdeki haftadan sonra ancak çalışmalara başlayabilir."

"Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor"

Çalımbay, ligde son 4 haftanın kaldığını anımsatarak, "Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Herkesin kenetlenmesi, takıma sonuna kadar destek olması gerekiyor. Kenetlenirsek korkulacak bir şey yok, kenetlenmezsek var. Kalan 4 maçtan alnımızın akıyla çıkarak işimizi bitirmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarına katılma konusunda her şey bize bağlı. Kimsenin elinde değil. Bana göre en önemli maç Antalyaspor maçı. Kazandığımız takdirde şansımız çok yüksek olacak." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Çalımbay, Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda görev verdiği genç kaleci Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağını ve öğrencisine güvendiğini ifade etti.

"Benim mukavelem sezon sonu bitiyor"

Gelecek sezon bordo-mavili takımda olup olmayacağı ve basında adı geçen bazı teknik direktörler konusunda ise Çalımbay, şunları kaydetti:

"Benim mukavelem sezon sonu bitiyor. Futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor bu da gayet normal."



Muhabir: Selçuk Kılıç