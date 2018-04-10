KARABÜK

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırmızı-mavili ekibin önümüzdeki sezon tek hedefinin yeniden Süper Lig'e dönmek olacağını ifade ederek, "Önümüzdeki yıl karakteriyle, yeteneğiyle bizi hangi arkadaşlarımız taşıyacaksa onlarla beraber senenin hazırlığını yapacağız. Tekrar Süper Lig'e yükselmenin yollarını arayacağız." diye konuştu.

Bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa'nın zor bir takım olduğunu ve son iki deplasman maçını kazandığını hatırlatan Karaman, asla teslim olmadan, camiayı en iyi şekilde temsil edecek mücadeleyle Karabük'e dönmeye çalışacaklarını vurguladı.

"Bize yakışan mücadeleyi vereceğiz"

Ligde bulundukları durumun iç açıcı olmadığını aktaran Karaman, "Ama bu teslim olacağız anlamına gelmiyor. Eğer teslim olacaksak bu işi yapmamızın manası yok. Ne oyuncularımız yapsın ne biz yapalım. O zaman bu camianın bize umut bağlamasına da gerek yok, bu oyunculara umut bağlamasına da gerek yok. Bize yakışan mücadeleyi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında mağlup olmalarına rağmen gösterilen mücadele ve duruşla oyuncularına teşekkür ettiğini söyledi.

Bu iki maçta oynanan futboldan olumlu bir mesaj aldığına değinen Karaman, "Şimdi Kasımpaşa maçında, daha önce yararlanamadığımız arkadaşların bize iyi mesajlar vermesini bekliyoruz. İnşallah iki müsabakada da gösterilen performansa göre harman yapıp, lig sonuna kadar camiamızı en azından onurlu bir duruşla saha içerisinde mücadele etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ersin Turan