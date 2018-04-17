15 Temmuz gazileri sanıklardan şikayetçi oldu

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 268 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı mücadele verirken yaralanan müştekiler, olay günü yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gazisi Gazi Karaca, olay tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini, yaşanan olaylarda yaralandığını ifade etti. Emniyete yakın bölgedeki köprü üstünde tankların ve askerlerin olduğunu dile getiren müşteki Karaca, karanlık olduğu için kendisine ateş edenleri göremediğini bildirdi.

Sanıklardan şikayetçi olan Karaca, kamu davasına müdahillik talebinde bulundu.

Müştekilerden Resul Buran, 15 Temmuz 2016 saat 22.30 sularında iş yerinden çıktığını, Konya yolunda ilerlerken tankların geçtiğini gördüğünü beyan etti.

Burada, darbeciler tarafından vatandaşlara ateş edildiğini, kendisinin de başından yaralanarak köprüden aşağıya düştüğünü kaydeden 15 Temmuz gazisi Buran, ateş edenlerin üzerinde kompozit başlık ve kamuflaj olduğu için teşhis edemeyeceğini ifade etti.

Darbe girişimine karşı durmak için çocuklarıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini belirten Erkut Erdoğan, emniyetin bombalanması sonucu oğlunun ve kendisinin yaralandığını söyledi.

Erdoğan, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Darbeciler vatandaşın üzerine ateş etmiş

Müşteki Hakan Tekinışık, olay günü gece evde olduğu sırada savaş uçaklarının sesleri üzerine uyandığını, televizyonu açarak neler olduğunu öğrenmek istediğinde de FETÖ'nün darbe girişiminden haberdar olduğunu beyan etti.

Bunun üzerine emniyete gittiğini bildiren Tekinışık, bölgede çok sayıda asker olduğunu, vatandaşların da "Yapmayın" diyerek darbeden vazgeçirmeye çalıştıklarını ancak darbecilerin vatandaşların üzerine ateş ettiklerini anlattı.

Sanıklardan şikayetçi olan Tekinışık, davaya müdahil olmak istediğini belirtti.

Muhabir: İsmet Karakaş