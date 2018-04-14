'28 Şubat davasının temyizi var, Yargıtay incelemesinden geçecek'

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Heybet, "(28 Şubat davası kararı) Belki eleştirilebilir bir karar ama bunun temyizi var, itirazı var. Bunların hepsi yine Yargıtay incelemesinden geçecek. Sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

ANKARA - SİNAN USLU

Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, 28 Şubat davası kararıyla ilgili "Belki eleştirilebilir bir karar ama bunun temyizi var, itirazı var. Bunların hepsi yine Yargıtay incelemesinden geçecek. Sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.

Heybet, AA muhabirine 28 Şubat davasında 21 sanık için müebbet hapis cezası, 68 sanık için beraat kararı verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bunun yargılama sürecinin ardından bağımsız mahkeme tarafından verilen bir karar olduğunu söyleyen Heybet, "Kararla ilgili herkes bir şeyler yazıp çiziyor. Türkiye'de bunu böyle sürdürürsek, yargıya duyulan güveni sağlama imkanımız yok." diye konuştu.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı olarak bir mahkemenin verdiği kararı asla eleştirmeyeceğini belirten Heybet, "Çünkü biz arkadaşlarımıza güveniyoruz, onların adalet duygusuna güveniyoruz. Belki eleştirilebilir bir karar ama bunun temyizi var, itirazı var. Bunların hepsi yine Yargıtay incelemesinden geçecek. Sabırlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Heybet, karara ilişkin eleştirileri değerlendirirken şunları kaydetti:

"Şöyle oldu, böyle oldu, şunu hakkında beraat verildi, müebbet verildi, evinde duruyor. Kararı okuduğunuz zaman hepsinin bir gerekçesi var. Bu gerekçeleri bir tarafa bırakıp, olaya kendi penceremizden bakarsak adaleti zedelemiş oluruz. O nedenle yargının bütün aşamalardan geçerek vereceği karara bakmak lazım. Artık temyiz incelemesinden geçip de kesinleşmiş bir karar söz konusuysa kimsenin söz söyleme hakkı yok.

Çok küçük sularda büyük fırtınalar estiriyoruz. Herkes yargının, adaletin karşısında sabırlı olmak zorunda. Mahkemelerimizi, Yargıtayımızı, Anayasa Mahkememizi, bütün yargı organlarımızı zedelediğimiz, yıprattığımız zaman hukuk zedelenir. Yerine kim gelirse gelsin bu yaklaşım sürdüğü, mahkemeler yıprandığı sürece adalet de yıpranır. O yüzden mahkeme kararlarına saygılı olmak zorundayız."

"Hakim elindeki dosyaya göre karar verir"

Heybet, müebbet hapis cezası alan sanıkların tutuklanmamasına ilişkin eleştirilerle ilgili "Hakim elindeki dosyaya göre karar verir. Konjonktür meselesi hakimin önündeki baktığı davayla ilgili bir konu değil. Tabii ki bu yorumlar yapılabilir ama biz, mahkemenin verdiği karara saygılı olacağız ki bu karar bir temyiz incelemesine konu." değerlendirmesini yaptı.

28 Şubat sürecinde yaşananları tasvip etmediklerini vurgulayan Heybet, şöyle konuştu:

"Yargıda Birlik, zaten vesayete karşı verilen bir mücadele. Hem FETÖ yapılanmasına hem de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele verdik. Biz, ister askeri darbe olsun ister yargı eliyle yapılan darbe olsun isterse 28 Şubat gibi postmodern darbe olsun karşıyız. Milli iradeyi akamete uğratacak, anayasal düzeni ya da hükümeti ilga edecek yasal olmayan her türlü girişimin karşısındayız. Bunun hesabı mahkemede görülmüştür, yargılamanın sonuçlarını bekleyeceğiz."

"FETÖ'nün kirletmediği hiçbir şey yok"

Karara ilişkin bazı firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yorumlarını da değerlendiren Heybet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün kirletmediği hiçbir şey yok. Bunların samimiyeti ya da doğruluğunun bizim için hiçbir karşılığı, inandırıcılığı yok. Onların yorumlarına asla bakmayız. Onların yorumlarıyla bizim yorumlarımızın örtüşmesi bizim onlara güvendiğimizi göstermez. Onlar her zaman gizli amaçları ve maskeleri olan yorumlardır. Onların yorumlarının bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır."