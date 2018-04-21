'Acil Destek Ekibi' hizmeti ayağa götürüyor

KARABÜK - AHMET ÖZLER

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, psikolog, avukat, doktor, imam ve alanlarında uzman belediye personellerinin bulunduğu "Acil Destek Ekibi", kapı kapı dolaşarak özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların sorunlarını çözüyor.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde, koordinatörlüğünü Miray Ürkmezer'in yaptığı "Safranbolu Acil Destek Programı" kapsamında analiz uzmanı Taner Akkuş'un hazırladığı projede, ilçede yaşayan sakinlerin özel sorunlarına ve bireysel taleplerine yönelik danışma, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı hizmet veriyor.

"SAFRANBÜS" adı verilen hizmet araçlarıyla vatandaşların ayağına giden ekip, kendi konularını aşan bir durum karşısında ilgili kurumlar ile görüşme yapabilmeye, problemlerin çözümü için her türlü yetkiye sahip.

Önceden duyurulan, telefon, WhatsApp ve SMS hatlarından da Acil Destek Ekibi'ne ulaşabilen vatandaşlar, bu hatlar üzerinden evlerinde görüşmek istedikleri ekibe randevu vererek misafir edebiliyor.

Aile danışmanlığı yapan, hastaları muayene eden, hukuksal ve sosyal haklar ile ahlaki değerleri anlatan, engellilerin gözü, ayağı kolu olan ekip, ayrıca küskünleri barıştırma gibi bir misyonu da üstleniyor.

"Mahalle mahalle geziyoruz"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah ekiple toplantı yaptıklarını ve çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

İlçedeki bütün hanelere ulaşmayı hedeflediklerini ve bir haftada 625 kapı çaldıklarını anlatan Ürkmezer, "Göreve geldiğimden beri vatandaşların bize doğrudan ulaşmasını hedefledik. Bunun için WhatsApp hattı kurduk, her hafta pazartesi günleri halk toplantıları yapıyoruz. Mahalle ve muhtar toplantıları yapıyoruz. Bunlar bize yetmiyor bir de bize gelemeyen, telefonla ulaşamayan insanlar var. Bizim onların kapısını çalmamız gerektiği kanaatiyle böyle bir projeye başladık. Bir ekip oluşturduk. Ekip eğitildi. Muhtarlarla birlikte çalışmaya başladık. Mahalle mahalle geziyoruz." diye konuştu.

"Haklarını bilip bilmediklerini öğreniyoruz"

Kimlik kartları olan bu ekiplerin evin kapısını çalıp niçin geldiklerini anlattıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentin valisi Kemal Çeber ve kendi selamlarını ilettiğini belirten Ürkmezer, şunları söyledi:

"İçeriye giriyorlar. Zaten değerli olan vatandaşımızın bizim ona ne kadar değer verdiğimizi hissetmesini sağlıyoruz. Hem halini hatırını soruyoruz hem hizmetlerden memnun olup olmadığını soruyoruz, hem ne eksik, neye ihtiyacı var onu soruyoruz. Haklarını bilip bilmediklerini öğreniyoruz. Bazı vatandaşların engelli olup ta engelli maaşı almadıklarını öğrendik. Bazılarının geliri olduğu halde özel durumlarından, engelli çocuk ve torunlarından dolayı dışarı çıkıp harcayamadığı öğrendik. Bazılarının bakıma ihtiyacı var. Bunların hepsini değerlendirme toplantısında gündeme alıp çözüm üreteceğiz." sözlerine yer verdi.

Vatandaş projeden memnun

Evinde acil destek ekibini ağırlayan Ali Osman Doğdu da projeden çok memnun olduklarını ifade etti.

Ziyaretten mutluluk duyduklarını kaydeden Doğdu, birçok sıkıntıları olduğunu anlattı.

Daha önce bu tür bir imkan bulamadıklarının altını çizen Doğdu, belediyeye gidemediklerini, hizmetin ayaklarına gelmesinin iyi olduğunu dile getirdi.



