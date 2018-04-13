'Adaletten hiç kimsenin kaçmasına imkan yoktur'

Başbakanlık avukatı Çokan, "FETÖ duruşmalarında şunu gördük ki belki bazıları göz boyamaya çalışabilir ama kanunun gözüne perde indirmek mümkün değildir. Adaletten hiç kimsenin kaçmasına imkan ve ihtimal yoktur." dedi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davasına katılan Başbakanlık avukatı Halit Çokan, duruşma sonrası AA muhabirine açıklama yaptı.

Çokan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan 11'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın nihayete erdirildiğini söyledi.

Lüleburgaz'da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayından 2 taburla İstanbul'daki darbe teşebbüsüne destek için çıkıldığını anımsatan Çokan, mahkeme heyetinin, TSK'den ihraç edilen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, Yarbay Latif Çiçek ile Binbaşı Servet Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa müebbet, 2 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası verildiğini anımsattı.

Mahkemenin vermiş olduğu karara saygılı olduklarını ifade eden Çokan, şunları kaydetti:

"Sayın mahkemenin kararına saygılı olmakla birlikte, karara katılmadığımız bölümlerle ilgili istinaf mahkemesine Başbakanlık adına istinaf başvurusunda bulunacağız. Bugünkü kararla da şu husus bir daha ortaya çıkmıştır. Eline milletin vermiş olduğu silahı, meşru demokratik yollarla seçilmiş organlarına karşı kullanan şahısların yaptıkları eylemlerinin cezasız kalmayacağı, millete silah çeken insanların en nihayetinde adaletin önünde hesap vereceğinin bugün yerinde teyit edilmiş olduğunu görmüş oluyoruz."

Mahkemenin çok adil, uluslararası standartlarda, hukuk devletine uygun bir şekilde açık ve şeffaf bir yargılama gerçekleştirdiğini vurgulayan Çokan, bu kararla millete silah çekmenin bedelinin çok ağır olduğuna bir kez daha dikkat çekildiğini kaydetti.

"Umarım ve temenni ederim ki bir daha böyle hepimizi üzen, hepimizi manevi olarak zarara uğratan hadiselerle karşılaşmayız" diyen Halit Çokan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece bu davayı takip etmiyoruz. Birçok davayı takip ediyoruz. Bu davada standart bir sanık profili var. Yaptığını reddetme, inkar etme, açık delilleri hafife alma, onları değersizleştirme... Bu bir klasik FETÖ taktiğidir. Burada bazı sanıkların bu taktiği çok kendilerine yakışır bir şekilde uyguladıklarını gördük. FETÖ duruşmalarında şunu gördük ki belki bazıları göz boyamaya çalışabilir ama kanun görür ve kanunun gözüne perde indirmek mümkün değildir. Adaletten hiç kimsenin kaçmasına imkan ve ihtimal yoktur."

Muhabir: Özgün Tiran