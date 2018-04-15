Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

ADANA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlıkçı ile bazı öğrencilerin de bulunduğu 6’sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Eski öğretmenin evinden 90 bin dolar çıktı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö’nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasına saklanmış 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Muhabir: Eren Bozkurt