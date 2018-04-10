Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

ANKARA

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 12, yaşam kategorisinde 18 ve spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 6 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

Haber kategorisi birincisi

Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi.

Yaşam kategorisi birincisi

Gemiyi karayolundan yürüttüler -Bursa Deniz Otobüsleri AŞ'nin (BUDO), İznik Gölü'nde sefer yapan Akşemsettin Gemisi'ni satın alan turizm şirketi, söz konusu gemiyi 700 tonluk vinç yardımıyla karadan yürüttü. Gecenin ilk saatleriyle trafiğe kapatılan Akharem kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki 20 kilometrelik yolu kullanılarak hareket ettirilen gemi, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Gemlik Körfezi'ne getirildi.

Spor kategorisi birincisi

Beşiktaş - Bayern Münih -Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma oynandığı sırada bir kedi sahaya girerken oyun bir süoreliğine durdu.

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Afrin ilçe merkezi kontrol altına alındı -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi. (Behçet Alkan / Beha el- Halebi / Mohammed Haj Mostafa / Abdulfettah Huseyin)​​