Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Adana'da kayınbiraderi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen ve 5 gündür çocuklarını göremeyen mağdur anneyi Hatay'da çocuklarıyla buluşturdu.

Fotoğraf: AA/Burak Milli

HATAY

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen kadını, Hatay'da çocuklarıyla bir araya getirdi.

Bakan Kaya'nın girişimiyle Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada, mağdur kadın D.B, 5 gündür görmediği 3 çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Bakan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada D.B. ve çocuklarına, Bakanlık tarafından bir yıldır sosyal ve ekonomik destek verildiğini belirtti.

D.B. ile ilgili haberlerin basına yansımasından sonra olayı, hukuk müşavirliği ve il müdürlüğü aracılığıyla yakından takip ettiklerini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"İlk başta dede çocukları almak istememişti. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşandığı için biz annenin talebi üzerine çocukları koruma altına aldık, misafir ettik onları. Şimdi anneyi zaten sosyal ekonomik destekle destekliyoruz. Bir ev tutacağız inşallah. Kendi ayakları üstünde duracak, çocuklarına bakacak. Biz hiçbir şekilde hiçbir evladımızın, Türkiye'de ekonomik yoksunluk sebebiyle ailesinden ayırılmasını istemiyoruz. Zaten bu amaçla verdiğimiz, sosyal ekonomik destek dediğimiz bir desteğimiz var. 108 bin çocuğumuzu ailesinin yanında sosyal ekonomik destekle destekliyoruz. Bu evlatlarımız da aslında sosyal ekonomik destekle desteklediğimiz bir ailemizdi. Desteğimizi devam ettireceğiz."

D.B. ve çocuklarına psiko sosyal destek vereceklerini ve yanlarında olacaklarını belirten Kaya, ayrıca yargı sürecine de müdahil olacaklarını sözlerine ekledi.

Mağdur D.B. ise kendisini çocuklarıyla buluşturan Bakan Kaya'ya teşekkür etti.

Olay

Adana'da üç çocuk annesi D.B, cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi S.B'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.B'yi evinde yakalamıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Olayın ardından D.B, ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti.