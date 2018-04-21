DİYARBAKIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afrin süreci, Zeytin Dalı Harekatı'nda, örgüt sabahtan akşama kadar katılın çağrısı yapmış, milletimizden herhangi bir destek bulamamıştır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin, hükümetimizin ve milletimizin iradesinin ortaya koymuş olduğu kararlığının en önemli sonuçlarından bir tanesidir." dedi.

Bakan Soylu'nun başkanlığında Diyarbakır'da bir otelde 16 ilin vali, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla "Bölge Güvenlik Toplantısı" düzenlendi. Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, durum değerlendirmesi yapabilmek, sürece birlikte bakabilmek, gelecek dönemi planlayabilmek için bir arada bulundukları toplantının hayırlı olmasını diledi.

Eylül ve ekim aylarında Diyarbakır, Ağrı, Hatay ve Van'da yine bölge güvenlik toplantılarını düzenlediklerini anımsatan Soylu, toplantılarda sonbahar ve kış operasyonlarının nasıl yapılabileceği ve hedeflerinin neler olabileceği konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Hem geçmişte yapılanları gözden geçirmek hem de mevcut durumu ve gelecek sürece ilişkin riskleri ve tedbirleri ele almak üzere bu alışkanlığı ve bu buluşmaları rutin bir faaliyet olarak sürdürmek niyetinde olduklarını aktaran Soylu, gelecek günlerde seçim güvenliği noktasında da daha önce gerçekleştirdikleri toplantıları yeniden hep birlikte tekrarlamayı planladıklarını anlattı.

"Türkiye bunu başardı"

Başta terör olmak üzere göç, uyuşturucu, sınır güvenliği gibi meselelerde önemli kırılma noktalarından birinin 15 Temmuz hadisesi olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Yoğun bir güvenlik gündemimiz olmasına rağmen başımıza gelen bu hadise esasen yönetim noktasında birçok konuda Türkiye'nin yeni bir yol haritası çizmesine ve yeni stratejiler geliştirmesine yol açmıştır. Kamunun içine yuvalanmış bu örgütle mücadele etmenin hem de özellikle terörün tamamen bitirmeye yönelik yeni bir güvenlik konseptine hep birlikte adım attık. Özellikle, PKK, KCK ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadele ederken bu yeni dönemde tehlikeli oluşumu yerinde önleme anlayışla hareket etmeye başladık ve bunu hep birlikte başardık. Türkiye bunu başardı. Yine önemli bir değişim olarak olay sonrası operasyon stratejisinden kesintisiz operasyon stratejisine geçtik. Yapılan bir eylemden sonra suçun failinin yakalamaya çalışma şeklindeydi. Şehirde, günlük hayatta, kriminal suçlarda bu doğru bir anlayıştır ama küresel terör örgütlerini bitirme noktasında bunun bir sonuç vermediği apaçık ortadadır. Özellikle sokak eylemleri sonrasında bu stratejiyi tamamen terk ettik. Örgütün kendisi bir suç makinesi, terör eylemleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor, bunun için organize gruplar ve yığınaklar var. Öyleyse bu örgütün tamamını bütün unsurlarıyla her yerden aralıksız takip etmek bizim temel görevimizdir. İşte bu yaklaşımla mücadele konseptimizi şekillendirdik. En önemli meselelerden birisi bunların lojistik desteklemelerine operasyonlar gerçekleştirmekti."

Teröristlerin barınak ve sığınakları tarumar edildi

Bakan Soylu, örgütün barınma ve üslenmesini engellemek için 2017'den itibaren ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış operasyonları programladıklarına, desteksiz bırakmaya, son kertede ise kışı geçirmek için üslenmelerini engellemeye çalıştıklarına dikkati çekti.

2017 ilkbahar yaz operasyonları kapsamında 28 bin 214 operasyon gerçekleştirdiklerini, bin 583 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 975 barınak ve sığınağı imha edildiğini hatırlatan Soylu, bir taraftan teröristleri bir taraftan da teröristlerin barınacakları, sığınacakları, lojistik destek alabilecekleri, kendilerini muhafaza edebilecekleri, sözde eğitimlerini yapacakları yerlerinin büyük bölümünü tarumar ettiklerini vurguladı.

Kamuoyu olarak etkisiz hale getirilen terörist sayısına odaklandıklarını ama asıl meselenin lojistik merkezlerinin imhası olduğuna işaret eden Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz çok başarılı bir sonuç almıştır. Çünkü bu hainler asıl faaliyetlerini merkezi olarak burada yürütmektedirler. O alanlarda yaşıyorlar, eylem planlıyorlar ve eylem hazırlıklarını buralarda yürütüyorlar. Bomba imal ediyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, 2017 yaz operasyonlarında gerek barınaklarda gerek operasyonlar sırasında 2 bin 5'i ağır olmak üzere 2 bin 926 silah, bin 2 mayın ve el yapımı patlayıcı, 2 bin 984 el bombası, 68 ton patlayıcı madde, 663 bin mühimmat ele geçirildiğini, barınak ve sığınak imhasının önceliklerinin başında geldiğini anlattı.

Örgüte destek akamete uğratıldı

Barınma ve lojistik kabiliyetlerine yönelik mevsimsel operasyonlarının ikinci ayağını sonbahar operasyonları olarak düzenlediklerini aktaran Bakan Soylu, 2017 sonbaharında 33 bin 761 operasyon gerçekleştirdiklerini, 793 terörist etkisiz hale getirdiklerini, bin 6 barınak imha ettiklerini, 656'sı ağır bin 156 silah, 505 el yapımı patlayıcı, 668 el bombası, 56,7 ton patlayıcı ve bin 412 tüp, 287 bin mühimmat ele geçirdiklerini bildirdi.

Kış üslenmelerinde terör örgütlerinin çok ihtiyaç duyduğu 31,6 ton gıda, 1,3 ton deterjan, 7 bin metre kumaş, elbiseler, ayakkabılar ve birçok yaşam malzemesinin de ele geçirildiğini belirten Soylu, ilkbahara göre sonbaharda aslında sahaya daha fazla bastıklarını ve sahayı daha kontrol altına almaya çalıştıklarını kaydetti.

Soylu, "İlkbahar operasyonlarımızdan sonbaharda operasyon sayımız daha arttı. Ele geçirilen mühimmat, patlayıcı, silah sayısında azalma oldu. Çünkü bir önceki operasyon lojistik kanalları üzerinde etkili olmuştu ve örgütün desteğini önemli ölçüde akamete uğratmıştık." değerlendirmesini yaptı.

İlkbahar ve yaz operasyonları 15 Ekim'e kadar sürecek

2017 kış operasyonlarında da kış üslenmesini önlemek üzere 3 bin 949 operasyon düzenlendiğini, 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 509 barınak ve sığınağın imha edildiğini, çoğu ağır olmak üzere 325 silah, 229 el yapımı patlayıcı, 246 el bombası, 10,3 ton patlayıcı, 136 bin mühimmat ile 56,6 ton yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren Soylu, 1 Nisan 2018 itibariyle bahar ve yaz operasyonlarına başladıklarına, bunun 15 Ekim'e kadar devam edeceğine işaret etti.

Şimdiye kadar 2 bin 424 operasyon yapıldığını, şimdilik etkisiz hale getirilen terörist sayısının 123 olduğunu, 89 sığınak ve barınak, 51'i ağır olmak üzere 170 silah, 51 el yapımı patlayıcı, 1,5 ton patlayıcı maddenin ele geçirildiğini söyleyen Soylu, rakamların sürekli azaldığını dile getirdi.

Örgütü katılımlarda büyük azalma

"Geçen yıldan bu zaman kadar lojistik ve eylem kabiliyetleri bütüncül olarak hedeflenerek uyguladığımız bu strateji, örgütü hem terörist sayısı hem de malzeme olarak çökertmiştir." diyen Soylu, ele geçirilen üst düzey terörist sayısının 2016 yılında 67, 2017 yılında ise 113 olduğunu anlattı.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son birkaç aydır bir taraftan istihbaratımız, bir taraftan güvenlik kuvvetlerimizin tamamı el birliğiyle gerek kırmızı listeden etkisiz hale getirdiğimiz, gerek yeşil, gri, mavi, beyaz listelerden etkisiz hale getirdiklerimiz de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşen bu operasyonlarda ne kadar kararlı olduğunu ve örgüt için artık hiçbir çıkış noktası olmadığını buradaki arkadaşlarımızın ortaya koyduğu kararlılıkla bir kez daha milletimize ortaya koyduk. 2016 yılında 686 olarak değerlendirilen örgüte katılım sayısı 2017'de yaklaşık 150 olmuştur. 2018 için de şu ana kadar toplam rakam 38'dir. Teslim olan terörist sayısı bunun katbekat üstündedir. Tüm ortaya konulan, hükümetin, güvenlik kuvvetlerimizin, sosyal kuruluşların, ekonomik politikaların, temel stratejilerin uygulaması esas itibariyle terör örgütlerinin lojistiğinin kesilmesine yönelik bir adımdır. Bunda da sonuç itibariyle özellikle örgüte katılımların rakamı ve sayısı önemlidir. Burada da büyük bir başarı olduğu apaçık ortadadır. Hele Afrin süreci, Zeytin Dalı Harekatı'nda örgüt sabahtan akşama kadar katılın çağrısı yapmış, milletimizden herhangi bir destek bulamamıştır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, hükümetimizin ve milletimizin iradesinin ortaya koymuş olduğu kararlığının en önemli sonuçlarından bir tanesidir. 2017 başında yurt içinde bin 835 ve bin 935 olarak değerlendirilen terörist sayısı yıl sonuna kadar yüzde 40 azalma göstererek bin 104 ve bin 200 bandına çekilmiştir."

Mücadele kesintisiz sürecek

2016'da 3 bin 353, 2017'de de bin 495 terör olayının meydana geldiğini, bunun yüzde 55 azalışa tekabül ettiğini bildiren Soylu, sadece dağdaki terör örgütü PKK ile değil, şehirlerde de hem PKK hem DEAŞ hem aşırı sol terör örgütleri hem FETÖ ile ilgili operasyonların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda 2017 yılında 697 önemli olayın engellendiğini, eylem hazırlığındaki 17 terörist de etkisiz hale getirildiğini aktaran Soylu, bunların arasında 9 bombalı araç, 3 canlı bomba şüphelisinin de bulunduğuna işaret etti.

Muhabir: Bestami Bodruk, Şükrü Gündüz