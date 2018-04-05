'Bana 'Komutanım' dediğin Cumhurbaşkanı ile hareket eden haindir' dedi'

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında tanık Astsubay Çekirdekçi "Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı İmren'in yanına giderek Donanma Komutanımızı sordum. Bana kızdı, senin 'Donanma Komutanım' dediğin Cumhurbaşkanı ile hareket eden haindir" dedi

KOCAELİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Hüseyin Coşkun ve Samet Genç katıldı.

Duruşmayı AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

"Komutanım' dediğin Cumhurbaşkanı ile hareket eden haindir"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İdris Çekirdekçi 15 Temmuz'da nöbetçi astsubayı olarak görev yaptığını, saat 22.00 sıralarında birlikte hareketlilik olduğunu söyledi.

Birlikte terör alarmı verildiğini anlatan Çekirdekçi, bir süre sonra tutuklu sanık eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in yanına geldiğini, üssün güvenliğini sağlamak için kendisiyle birlikte 4 timi görevlendirdiğini belirtti.

Çekirdekçi, televizyondan darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini, birlikte hareketlilik yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kimin darbeci kimin darbeci olmadığını anlayamadık. Kimin emrine gireceğimizi şaşırdık. Herkes birbirine soruyordu. Kafamız çok karışıktı. Timdeki arkadaşlarla kendi aramızda bir parola oluşturduk. Bir anormallik olursa karanlıkta birbirimizi tanıyalım diye. Bu arada dışarıda vatandaşlar toplanmıştır. Arkasından silah sesleri geldi. Kimin ateş ettiğini görmedim. Daha önce birlikte çalıştığımız Uğur Çelikten albayın yanına giderek neler olduğunu sordum. Bana, 'Ne olduğunu tam olarak anlamadım ama Hayrettin İmren'e güvenme' dedi."

Daha sonra Hayrettin İmren'in askerleri toplayarak, "Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kaleyi koruyacağız." dediğini aktaran Çekirdekçi, "İmren'in yanına giderek Donanma Komutanımız Veysel Kösele'yi sordum. Çok sinirlendi. Bana kızdı, 'Emirlerimi dinlemezsen seni döverim, öldürürüm. Senin 'Donanma Komutanım' dediğin, Cumhurbaşkanı ile hareket eden haindir. Ben Donanma Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan değil Genelkurmay'dan emir alıyorum' dedi." şeklinde konuştu.

"Hemen özür dile konuyu kapatayım"

İmren'in, "Benden hemen özür dile konuyu kapatayım." dediğini belirten Çekirdekçi, olayın daha fazla büyümemesi için özür dilediğini ifade etti.

Çekirdekçi, tutuksuz sanık yüzbaşı Semih Aksel'in Donanma Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlara megafonla, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bu darbe girişiminin içinde olmadığını açıkladı. İçimizde FETÖ'cü darbeciler varsa onları temizleyeceğiz." şeklinde anons yaptığını ve ardından vatandaşların sakinleştiğini söyledi.

Sabaha kadar üssün güvenliğini sağladıklarını ifade eden Çekirdekçi, saat 08.30 gibi Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın üssü kontrol altına aldığını, Hayrettin İmren ve diğer amirallerin botla kaçtığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.