Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "2002'de sadece 12 ülkede ofisi bulunan TİKA, bugün 58 ülkede 60 ofisiyle 170'e yakın ülkede kalkınma iş birliği faaliyeti sürdürmektedir. Bu yıl da ortalama 2 bin kalkınma projesi hayata geçirilecektir." dedi.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Koordinatörler Buluşması, 58 ülkede 60 program koordinasyon ofisinde çalışan koordinatörler ve yerel asistanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA Başkanlık binasındaki buluşmada yaptığı konuşmada, program kapsamında 5 kıtaya yayılmış, toplam 58 ülke ve 60 program koordinasyon ofisinden koordinatörlerle yerel asistanların merkez teşkilatıyla bir araya geldiğini belirtti.

TİKA'nın kurulduğu 1992'den beri 150 ülkede toplam 25 bine yakın proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ekonomik, sosyal ve siyasi kırılganlıkları nedeniyle ürkek adımlarla başlayan ülkemizin kalkınma iş birliği yolculuğu bugün geldiği noktada, en üst kademede Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı vizyonu misyon edinerek, iradesi kuvvetli bir mevcudiyet göstermektedir." diye konuştu.

Çalışmalara ufuk veren düsturun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız." anlayışı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu bakış açısıyla, 2002'de sadece 12 ülkede ofisi bulunan TİKA bugün 58 ülkede 60 ofisiyle 170'e yakın ülkede kalkınma iş birliği faaliyeti sürdürmektedir. Bu yıl da ortalama 2 bin kalkınma projesi hayata geçirilecektir. İnancımız gereği 'Veren el, alan elden daha hayırlıdır' yaklaşımını taşıyarak gerçekleştirdiğimiz projelerin her biri insana doğrudan dokunan projelerdir. Böylece TİKA, 'Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza' ilkesiyle 5 kıtada ve dünyanın en zor coğrafyalarında, hantal olmayan bir çalışma anlayışıyla 7 gün 24 saat görevinin başında olarak gönlümüzün ses perdeleriyle ortaklaşan seslerle karşılaşmaktadır."

5 milyondan fazla mazluma sıcak yemek

Türkiye'nin dünyada ortaya çıkan insanlık krizlerinde ilk hareket eden olma özelliğini taşıdığını, son olarak Myanmar’da yaşanan zulme sessiz kalmadığını ve mazlum Arakanlılara yardım ulaştırıldığını belirten Çavuşoğlu, TİKA aracılığıyla, bugüne kadar 5 milyondan fazla mazluma sıcak yemek imkanı sağlandığını ve bunun devam ettiğini aktardı.

"En cömert ülke"

Çavuşoğlu, kalkınma yardımlarının yanı sıra 3 milyonun üzerinde misafir ile dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi olan Türkiye'nin 2016'da da "en cömert ülke" unvanını koruduğunu, 6 milyar dolar insani yardım gerçekleştirdiğini ve dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirtti.

Hayırlı ve iyi olan uygulamaları TİKA aracılığıyla ellerinin değdiği her yerde inşa etmek için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "TİKA'nın önümüzdeki yıllarda da hayırlı ve iyi olanı inşa etmeyi kendine vazife edineceğinden, Türk Tipi Kalkınma Modeli'ni dünya kamuoyuna daha fazla ifade edeceğinden şüphe duymamaktayım." değerlendirmesini yaptı.

"Cemiyetlerin esiri olmak da asla çözüm olamaz"

TİKA'nın yaptığı faaliyetler ve ihtiyaçlar için kullandığı araçlarla profesyonelleştiğini ve kurumsal kapasitesini artırırken yaptığı işin insandan uzaklaşmasına da izin vermediğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız işin insandan uzaklaşması ne demektir? Her yeni gün yeni bir haberle gördüğümüz, uluslararası kalkınma iş birliğini bir istismar sistemi olarak kullanmak demektir. Bu anlamda, büyük oranda istismar sistemi olarak işleyen kalkınma iş birliğinde ülkemizin TİKA aracılığıyla varlığı, alana dair birçok ülkenin geçmişten gelen kirli faaliyetleriyle kösteklenmek istenmektedir. Böyle bir durumda uluslararası kalkınma alanında faaliyet gösteren aktörlerin oluşturduğu cemiyetlerden çıkmak çözüm değildir. Ancak, bu cemiyetlerin esiri olmak da asla çözüm olamaz. Bunu da yalnızca taşıdığımız mesuliyet duygusuyla ve hayırlı, iyi uygulamaları hayata geçirmek inancıyla hareket ettiğimizde gerçekleştirebiliriz."

TİKA'nın mesuliyet duygusuyla hareket ettiğinin en büyük tezahürünün Filistin ve Somali'de gerçekleştirilen faaliyetler olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu kapsamda yapılan çalışmalara değindi.

"Bu dünyayı iyilik değiştirir"

Koordinatörlere ve yerel asistanlara seslenen Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde karşılaşılan insanlık krizlerine sessiz kalmayarak, dünyada yaşanan her bir zulüm için kendilerini mesul tutmalarını istedi.

"Yaptıklarınız kadar yapmadıklarınızdan da mesulsünüz." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın öbür ucunda mahzun bıraktığınız her minik çehrede, kendi çocuğunuzu görmüyorsanız, mazlum insanların akıttığı her damla gözyaşını kendi ailenizin gözünün yaşı olarak bilmiyorsanız, maalesef, meseleyi hakkıyla idrak etmiş sayılmazsınız. Bu dünyayı iyilik değiştirir. Bu dünyayı gönül fatihleri olan sizler değiştireceksiniz. Ancak böylelikle bizim medeniyetimize yaraşır şekilde, Türk Tipi Kalkınma Modeli'nin en önemli düsturu 'birlikte kalkınmayı ve birlikte özgürleşmeyi' elde edebiliriz."

TİKA Başkanı Serdar Çam da buluşma kapsamında yapılacaklara ilişkin bilgi verdi.

Dünyada yaşanan kriz ve sıkıntılar artıkça Türkiye'den de beklentilerin artığına işaret eden Çam, bu kapsamda bu coğrafyalara dönük çalışmalarla ilgili verimliliğin artırılması için standardı yükseltme çabalarını devam ettirdiklerini vurguladı.

Çam, kriz coğrafyasında görev yapanlar başta olmak üzere tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş



