Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Başkaları Suriye meselesine bir çıkar odağı olarak bakabilir ama biz, insan odaklı bakıyoruz." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, bir insanı kaybetmenin birçok şeyi kaybetmek anlamına geldiğini, bunun için büyük bir davanın neferleri olarak hareket etmek gerektiğini söyledi.

Son 15 yılda AK Parti'nin Türkiye'yi değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü, adeta çağ atlattığını belirten Çavuşoğlu, "Bunda herkesin payı vardır. Hiçbir zaman için ayırt etmiyoruz. Ben başbakan yardımcısı, biri milletvekili, biri belediye başkanı olarak, il yöneticisi de ilçe yöneticisi de mahalle teşkilatındaki kardeşimizin de bu değişim ve dönüşümde çok büyük emeği, faydası vardır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, teşkilat olarak birlik ve beraberliği güçlendirmenin, kenetlenmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her türlü ön yargıdan uzak, herkesin kalbine girmeye çalışacağız. Başka alternatifimiz yok çünkü dönem bunu gerektiriyor. Dönem fedakarlık dönemi, eşten, işten, maddi konulardan, zamandan. Ramazan ayı geliyor. Köylerdeki hayır dönemleri başlıyor. Herkes, eşini ve çocuklarını yanına alıp güzel bir yere, pikniğe, yemeğe giderken sizler o köylerdeki insanların gönlüne girmek üzere harekete geçeceksiniz.

Bunlar, herkesin başaracağı şeyler değil. Bazen eteklerinizden evladınız tutacak ama siz evladınız yerine bu davanın peşine koşarak, hizmet etmek için gideceksiniz."

Çok çalışmak gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Zaman, mekan, aile... Her şeyden fedakarlık yapacağız. Bileceğiz ki biz varsak herkes var. Biz yoksak hiç kimse yok. Bu mantıkla, düsturla hareket edeceğiz." dedi.

"İyi yoldayız, güçlüyüz"

Türkiye için 2019'un bir eşik olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, 2019'un, 2023, 2053 ve 2071'e giden yolda nirengi noktası olduğunu söyledi.

Yeni bir sisteme geçtiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye, bu tarihten itibaren şaha kalkacak, daha hızlı yol alacak, daha hızlı ve etkin kararlar alarak yoluna devam edecek. Bugün bizim ayağımıza bağ, çakıl taşı olmaya çalışanlar, hep sistemin bir takım eksikliklerinden faydalanarak, Türkiye'ye patinaj yaptırdı. Öyle ya da böyle 2019'da istikrarlı ve güçlü bir iktidar, yasama ortaya çıkacak. Bir taraf yasama erki görevini yaparken, yürütme erki de cumhurbaşkanlığı makamı da icraat makamı olarak, hamlelerine devam edecek. İyi yoldayız, güçlüyüz. Türkiye, tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dönemden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, dünyanın neresinde bir insanlık dramı varsa oraya Türkiye'nin gittiğini ve dokunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, iki lider Putin ve Trump ile görüşmek suretiyle bölgede (Suriye) yaşanan olayın suhulete, sükunete kavuşması bakımından neler yapılması gerekiyorsa onun mücadelesini veriyor. İnsanlık dramının yaşandığı, çocukların kimyasal nedenlerle nefes alamamaktan dolayı hayatını yitirdiği bir durum var. Türkiye'nin bu konudaki duruşu bellidir. Suriye meselesi, ortaya çıktığı andan itibaren Türkiye'nin duruşu nettir. Türkiye, burada Suriye'deki istikrarsızlığın, toprak bütünlüğünün muhafaza edilerek ortadan kaldırılmasına ilişkin sürekli çaba sarf etti.

Bundan sonra da çabasına devam edecektir. Başkaları Suriye meselesine bir çıkar odağı olarak bakabilir ama biz, insan odaklı bakıyoruz."



Muhabir: Büşra Nur Özcan, Mustafa Bikeç