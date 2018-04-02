'Basının omzundan tetikçilik yapanları ayıklamanızın vakti gelmiştir'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da düzenlenen basın toplanısında gazetecilerin sorularını cevapladı. ( Miraç Kaya - Anadolu Ajansı )

BURSA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda görevini ifa eden basın mensuplarını yüceltmeye, onlara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Sizlerin de bugün basın adına ortaya çıkarak ancak basının omzundan tetikçilik yapanları artık aranızdan ayıklamanızın vakti gelmiştir. Basını bugün sadece bir şantaj aracı olarak, menfaat ve çıkar odağı olarak kullanmak isteyenleri de siz içinize sokmayın, içinizde barındırmayın." dedi.

Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nın sertifika töreninde yaptığı konuşmada, demokratik toplumların en önemli ihtiyaçlarından birisinin de bilgiye ulaşmak olduğunu belirtti.

Bilgiye ulaşmanın vasıtaları ne kadar çeşitli ve önü açık ise o toplumun demokratikleşmesinin de yüksek olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bilgiye ulaşmak noktasında basın çok önemli bir yer teşkil ediyor. İnsanımızın bilgiye ulaşmasında vasıta olan basınımızın bugün temsil ettiği görev, çok önemli bir yer teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, devlet mekanizmasının yasama, yürütme ve yargı olarak üç organ üzerinde şekillendiğine işaret ederek, "Ancak dördüncü güç olarak da basın ve medyadan bahsedilir. Hal böyle olunca ülkemiz ve demokrasimiz için çok önemli görev ifa eden kardeşlerimizin de çalışma hayatlarına mümkün oldukça en iyi donanımla başlamaları o bakımdan önem arz ediyor." diye konuştu.

"Çalışma Bakanlar Kurulunda"

Sertifika almaya hak kazananların gazetelerin asgari kadrolarında doğrudan yer alabileceklerine değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Basın sektöründe istihdam edilecek katılımcılara İŞKUR maaş ve genel sağlık sigorta prim desteği verecek, KOSGEB ise 50 bin liraya kadar maaş desteği sağlayacaktır. Dolayısıyla burada İŞKUR'a da ve KOSGEB'e de özellikle Sayın Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'na da teşekkür ediyorum."

Çavuşoğlu, göreve geldikleri andan itibaren basın camiasıyla çok yakın ilişki sağladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Onların beklentileri, talepleri bazı konulardaki çözümsüzlüklerini son erdirmek bakımından bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir basın buluşması sağladık. Orada da bütün meseleleri masamıza yatırdık. Bunun yanı sıra Sayın Başbakanımızın talimatı çerçevesinde son günlerde basına dönük nasıl iyileştirmeler yapabilirizin çalışmalarını da yine bu anlamda sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah o noktada tamamlayacağımız çalışmaları hükümetimize sunacağız. Sunumlarını gerçekleştireceğiz ve akabinde beklenen bu mevzuat çalışmasının yasalaşması için de çaba sarf edeceğiz. Yine geçtiğimiz pazartesi günü özellikle 2016 yılından bu yana Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenen basın ilan tarifelerinin artırılmasına ilişkin çalışma da Bakanlar Kurulunda bakanlarımızın imzasına açılmış oldu. Ümit ediyorum o da kısa bir süre içinde nihayete erdirilerek sona erecek ve özellikle yerel basında beklenen bu iyileştirme de bir can suyu olacak diye düşünüyorum."

"Ayrık otlarını temizlemeniz gerekiyor"

Basın İlan Kurumunun kurulduğu tarihten bugüne gazetecilere kredi temin etmeye, destek vermeye devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte de inşallah bunları artırarak sürdüreceğiz. Basınımızın önemini biliyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızın hangi şartlarda hangi durumda çalışmak zorunda kaldıklarını da biliyoruz. İnşallah bunlarla ilgili olarak gerekli çalışmaları yaparak basınımızın bizden beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, basın sektörünün ve gazetecilerin 15 Temmuz'da çok önemli bir sınavdan geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bu ülkeye karşı çok büyük bir işgal girişimiydi. O gün demokrasinin, vatanın, Türkiye'nin yanında hiç şüphesiz saf tutarak bu noktada üzerine düşeni layıkı veçhile yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımıza ve kuruluşlarımıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Amacına matuf basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda görevini ifa eden basın mensuplarımızı yüceltmeye, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerin de bugün basın adına ortaya çıkarak ancak basının omzundan tetikçilik yapanları artık aranızdan ayıklamanızın vakti gelmiştir. Basını bugün sadece bir şantaj aracı olarak, menfaat ve çıkar odağı olarak kullanmak isteyenleri de siz içinize sokmayın, içinizde barındırmayın arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Özellikle vatan, millet ve mukaddesat söz konusu olduğunda bunları bir tarafa koyarak adeta terörizmin yanında rol alan ve bunu yaparken de basın özgürlüğünün arkasına gizlenen kişileri biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Toplumumuz zaten bunlara itibar etmiyor ama ne olursa olsun sizlerin bu konuda aranızdaki bu ayrık otlarını temizlemeniz en azından onlara yüz vermemeniz gerekiyor."

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ve Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Osman Başeğmez, daha sonra Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, Mudanya'da adına dikilen 10 çınar fidanının sertifikası ile çini tabak hediye etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler, kursiyerlere sertifikalarını verdi.