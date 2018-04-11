BBP avukatlarından Yavuz, Kurucu Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı şüpheliler yönünden takipsizlik kararının kaldırmasına dair, "Karar bizim açımızdan yeterli değil ama çok ciddi bir adım." dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Büyük Birlik Partisi (BBP) avukatlarından Kemal Yavuz, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı şüpheliler yönünden takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin, "Karar bizim açımızdan yeterli değil ama çok ciddi bir adım." dedi.

Yavuz, Kahramanmaraş Adliyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ana dosya" diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini anımsattı.

Sulh ceza hakimliğinin verdiği kararla 20 sanıkla ilgili daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmış olduğunu dile getiren Yavuz, şunları belirtti:

"Diğer 110 kişiyle ilgili olarak da takipsizlik kararına ilişkin itirazımız reddedilmiştir. Bu haliyle gecikmiş bile olsa çok ciddi bir adımdır. Bu adımı çok önemsiyoruz. FETÖ'nün darbe girişimine bağlı olarak ceza mahkemelerinin yükleri gerçekten çok ağırlaştı. Bu bakımdan dosyanın gecikmesinde, aradan geçen zamana rağmen bir itirazla ilgili incelemede gecikme oldu. Karar bizim açımızdan yeterli değil ama çok ciddi bir adım. 20 kişiyle ilgili kaldırma kararını son derece önemsiyorum. Bu bizim için bir ön adım oldu. İnşallah şimdi dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi. Başsavcılığın soruşturmayı genişletme imkanı var."

"9 yıldır adalet bekliyoruz"

Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını hatırlattı.

Bu konudaki soruşturmanın esas üzerinden devam ettiğine değinen Yavuz, "Yüksek dereceli memurlarla ilgili Yargıtayın bir kararı vardı. O karara karşı Adalet Bakanlığı bizim olağanüstü yargı yolumuzu kabul etmişti. Onunla ilgili inceleme devam etmektedir. Suç yeri itibarıyla Ankara'da olan bir kısım şüpheliler yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bir soruşturma devam etmektedir. 1. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık Dursun Özmen ile ilgili soruşturma devam etmektedir." dedi.

Yavuz, soruşturmaların tamamının ana dosyada birleştirilmek suretiyle tam anlamda bir soruşturma yapılmasını beklediklerini vurguladı.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında 9 yıldan bu yana adalet beklediklerine işaret eden Yavuz, "İğneyle kuyu kazarak mesafe alıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta gerçekten küçümsenecek bir nokta değildir. Gecikmiş de olsa adaletin er geç tecelli edeceğinin ispatıdır bugün yaşadığımız bu olay. Bu 20 kişiden birkaçı haricinde tamamının FETÖ'cü olduğunu söyleyebilirim. FETÖ soruşturmaları sebebiyle bu kişiler hakkında başka yerlerde soruşturma olduğunu söyleyebilirim."

Muhabir: İsmail Hakkı Demir