ANKARA

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Adnan Demirez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"nda konuştu.

1998'de "Trakya Göçmenleri" adında dernek kurduklarını belirten Demirez, şöyle devam etti:

"İteleniyor, öteleniyor, dışlanıyorduk. 2002'de kör kuyunun dibinde olan biz roman kardeşlerine kuyunun üstündeki kapak çekildi. Bir el uzatıldı, gün ışığına çıktık. Benliğimizi, kimliğimizi, öz güvenimizi kazandık. Bize, bu eli uzatan bir uzun adamdı, reisti, devlet başkanımızdı."

Demirez, 2010'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda dünyanın dört bir yanından Romanların bir araya geldiği programın gerçekleştirildiğini anımsatarak, "O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözle ağlamıştık, sevinmiştik ve gülmüştük. 'Özür dilenmesi gereken bir topluluk varsa, onlar da Roman kardeşlerimdir. Ben, devletim adına kendilerinden özür diliyorum' demişti. Allah razı olsun sayın devlet başkanım." ifadelerini kullandı.

"Romanların sıkıntılarıyla yakında ilgilendi"

Türkiye Roman Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanların sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çanakkale'de yaptığı konuşmada, "Romanlardan hain ve terörist çıkmaz" dediğini anımsatan Çokyaşar, şunları söyledi:

"Romanlar sadece atlayan, göbek atan, amuda kalkan değil, işte böyle ilahi grupları da olan, dinine ve milletine bağlı, özüne sadık. Yeter artık bizi magazin malzemesi yaptığınız. Türkiye Roman Dernekler Federasyonu olarak 'Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda' projesi kapsamında 250 kardeşimizi umreye gönderdik. İnşallah yine 20-24 Nisan'da 100 kardeşimizi daha göndereceğiz. Elhamdülillah Müslüman insanlarız bizler. Biriz, iriyiz, diriyiz. Hep birlikte Türk milletiyiz biz. Roman'ıyla, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Pomak'ıyla, Boşnak'ıyla hepimiz tek bir rengiz biz."