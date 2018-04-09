KAHRAMANMARAŞ

İki gün boyunca kentte bulunan heyet, Yedikuyular Kayak Merkezi, Taş Köprü, Menzelet Barajı, Su Sporları Merkezi, barajlarda tekne turu, Başkonuş Yaylası ve kaplıcalar ile tarihi mekanlar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Engin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın turizm anlamında çok bakir bir yer olduğunu söyledi.

Kentin turizm anlamında henüz bir hareketlilik kazanmadığın ancak Büyükşehir Belediyesince planlanan projelerin turizm için çok olumlu olduğuna dikkat çeken Şahin, şehrin dokusunu bozmadan çok güzel projelerin hayata geçirileceğini öngördüklerini belirtti.

Kış turizm noktasında yapılan kayak merkeziyle Kahramanmaraş'ın iyi bir nokta olacağına dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Barajlarımızda tekne turları yapabiliyoruz. Bu yine turizm için iyi bir destinasyon. Kahramanmaraş'ın turizmi gelecek anlamında çok parlak gözüküyor. Tabi önümüzdeki yıllarda projelerin tamamlanmasıyla bu gerçekleşmiş olacak. Bu yolda ilerlenirse, iç turizm her yıl yüzde 10-15 büyüyor ve Kahramanmaraş bundan payını alacaktır diye düşünüyorum. Kış turizmi anlamında burası ciddi bir potansiyel. Yaz için de Güney Doğu turları için bir nokta olarak konaklamalı olarak kullanılabilir. İki günlük bir turun geçişi noktasında çok büyük avantajlı bir yer. Kahramanmaraş hem yeşil hem mavi hem dağ hem de ovasıyla bir de tarihi dokuyu bu şehirde bulabilirsiniz. İnsanlar burayı tanıyıp reklamı oldukça Kahramanmaraş'ın, Türkiye'de ciddi bir turizm potansiyeli kazanacağını düşünüyorum."

Şahin, Kahramanmaraş'ın hem doğası hem de tarihi anlamında alışılmış yerlerden farklı olduğunu belirterek, "Bu şehrin geleceği turizm anlamında çok iyi gözüküyor." dedi.

"Kahramanmaraş bence anlatılmaz yaşanır"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nail Çimen de Kahramanmaraş'ın adı üzerinde "kahraman" bir şehir olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ruhu olan kentlerinden birinin de Kahramanmaraş olduğunu vurgulayan Çimen, buranın mutlaka gezilip görülmesi gerektiğini söyledi.

Kendi kendini kurtaran ve düşmana asla boyuna eğmeyen bir şehrin Kahramanmaraş olduğuna dikkat çeken Çimen, şunları kaydetti:

"Burası, 'Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olamaz' diye yiğitlerin memleketidir. Doğasıyla tarihiyle, mutfağıyla en önemlisi de insanıyla çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir şehrimiz. Kahramanmaraş'ı herkesin görmesi gerekir. Kahramanmaraş bence anlatılmaz yaşanır. Maraş insanı misafirliğiyle ve ruhuyla insanı doyuruyor. Gelip Kahramanmaraş'ı görmek lazım ve bunu anlatacağız."

Seyahat acentesi temsilcileri de iki günlük ziyarette etkilendikleri kente müşterilerini yönlendireceklerini kaydetti.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir