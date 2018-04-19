HATAY

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.

Burada Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanan Suriyeli aileler önce gümrük kapısında işlemlerini yaptırıyor.

Daha sonra yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen güvenli bölgelere geçiş yapıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son 3,5 ayda 9 bin 880 Suriyeli ülkesine döndüğü öğrenildi.

Muhabir: Burak Milli