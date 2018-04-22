Çinli turistlerin Türkiye'de yaptığı alışverişte rekor artış

Dünyada yapılan tax free satışlarının yüzde 40'ını oluşturan Çinlilerin bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı yüzde 166 yükseldi.

İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Dünyada yapılan tax free satışlarının yüzde 40'ını oluşturan Çinlilerin bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı yüzde 166 yükseldi.

Dünya genelinde 51 ülkede "vergisiz alışveriş" işlemi gerçekleştirilen Global Blue, 1996’dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 25 iade noktası ile sürdürüyor.

Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılı olmasının olumlu etkileri bu yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye başlandı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen yıl 250 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2018'de bu sayının 500 bin kişiye çıkmasını beklediklerini ifade etmişti.

Bu yılın ilk aylarında hem Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında hem de geçen yıllara göre yaptıkları harcamalarda artış olduğu görülüyor.

Türkiye'ye gelen turistler 3 ayda 350 milyon liralık alışveriş yaptı

Global Blue Türkiye verilerine göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler toplamda 350 milyon liralık alışveriş yaptı. Yabancı ziyaretçiler söz konusu alışverişin 193 milyon liralık kısmı için KDV iade (tax free) işlemlerini tamamlayarak KDV iadesi aldı. Geçen yılın ilk çeyreği ile bu yılın ilk çeyreği kıyaslandığında yabancı ziyaretlerin yaptıkları alışveriş yüzde 33 büyüme gösterdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı harcamaları en çok artıran Çinliler oldu. Bu dönemde Çinliler Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artırdı.

"Halen yüzde 40'lık pay, Orta Doğulu ziyaretçilerimizden geliyor"

Türkiye'deki tax free alışverişlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, geçen senelerde öngördükleri gibi Çinliler'in tax free alışveriş artışında birinci sıraya yükseldiğini belirterek, "Çinliler ilk 3 ayı yüzde 166 büyüme ile kapattı ve toplam tax free satışlarının yüzde 14'lük kısmı Çinlilerden geldi. 2017'de toplamın yüzde 7'si, 2016'da ise toplamın yüzde 4'ü Çinlilerden gelmişti. Dünyada tax free pazarında Çinlilerin payı yüzde 40'ın üzerinde ve ülkemizde daha kat edilmesi gereken çok yol var." diye konuştu.

Şeyhun, perakendecilerin özellikle Çinlilere yönelik dijital tanıtım platformlarına yönelmesi ve markalarının Çinlilere özel tanıtımlarına ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Halen yüzde 40'lık pay, Orta Doğulu ziyaretçilerimizden geliyor. Kesinlikle perakende sektörü için ciddi önem arz eden Orta Doğulu ziyaretçilerimiz yine 2018'in ilk çeyreğinde de ciddi ve sağlıklı büyümesini sürdürdü ve 2017 yılına göre yüzde 22 artış gösterdi." dedi.