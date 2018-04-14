İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde İBB Deniz Köşk Toplantı Salonu önünde halka seslendi. İlçe teşkilatlarıyla hem meydanlarda hem de salonlarda buluştuklarını belirten Erdoğan, 2019'da yapılacak seçimlere çok daha güçlü şekilde hazırlanmak istediklerini dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlatlarımıza değil, torunlarımıza farklı bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Onun için 2023 yetmez, 2053 yetmez, 2071. Biz göremeyeceğiz ama istiyoruz ki temelleri sağlam atalım. Temelleri de sağlam atıyoruz evelallah. 16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı, bugün nasıl bir İstanbul var? Havası kirli bir İstanbul aldık mı? Suyu olmayan bir İstanbul aldık mı? Çöp dağlarının olduğu bir İstanbul aldık mı? O çöp dağlarının olduğu İstanbul'u kimler yönetiyordu? CHP yönetiyordu. Ah kardeşlerim ah. Bu bilindiği halde şu güzelim Avcılar'ı nasıl oluyor da CHP'ye teslim ediyoruz. Haşa siz değil, edenler için söylüyorum. Ama başımızı iki elimizin arasına alacağız, bunu o kardeşlerimize de anlatacağız. Bunu siz bilmiyor musunuz bu İstanbul nasıl bir İstanbul'du, nasıl bir İstanbul oldu. Bunu da yeterli bulmuyoruz. İstiyoruz ki daha iyi olsun."

"İstanbul dünya şehirleri arasında çok iyi bir yerde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer İstanbul bugün dünya şehirleri arasında çok iyi bir yere geldiyse bunun rastgele olmadığının da altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu Boğaz'ı düşünün. Boğaz'ın içinde biz geldiğimizde ne vardı? Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, iki Fatih Sultan. Biz ne yaptık? Dedik ki 'Benim dedim Fatih Sultan Mehmet Han, karadan gemileri yürütmüştü. Eğer biz onun torunuysak, biz de denizin altından yürütmemiz lazım.' dedik. Biz de ne yaptık? Denizin altından Marmaray'ı yürüttük. Şimdi Marmaray'dan trenler gidiyor mu? 'Yetmez' dedik. Ne olacak? 'Bir de' dedik 'Otomobilleri de yürütelim.' Bu sefer Avrasya tünelini yaptık mı? Şimdi Avrasya tünelinden de otomobillerle geçiyor muyuz? Dedik ki 'Bu da yetmez.' Ne olacak? 'Asya ile Avrupa'yı üçüncü bir köprüyle de birbirine bağlayalım.' dedik. Bu defa Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık mı? Niye yaptık? Çünkü ağır vasıtalar Fatih Sultan'dan gidince trafik tıkanıyordu. Onları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne aktardık. Fakat dedik ki 'Bütün bunlar zaman meselesi. İzmir-İstanbul arasını aşağı indirelim, zamandan kazanalım. Ne yaptık? Körfez geçişine Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Şimdi Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul'dan Bursa'ya 1 saat 15 dakikada gidiyoruz. Eskiden 3, 3,5 saat, 4 saat, şimdi 1 saat 15 dakika. Bunu yapan biz AK Parti zihniyeti."



