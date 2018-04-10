Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 21 Kasım 2017'deki grup toplantısında kendisi ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız, davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Mahkeme hakimi Memun Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, celse arasında verdiği dilekçe ile ön inceleme duruşmasında mazeretinin kabul görmediği, mahkeme hakiminin Facebook hesabında "rabia" sembollerinin bulunduğu ve ağabeyinin bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığı gerekçeleriyle, reddihakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.

Söz verilen davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Demirhan, reddi hakim dilekçesinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, "İddia edilen hususlar dava konusu değildir. Hakimin reddini gerektirecek konular değildir. Talebin reddini talep ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız da mahkeme hakiminin tarafsız kalacağına inandıklarını söyleyerek, bu aşamada red sebeplerinin oluşmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimin reddi talebini yinelediklerini kaydederek, "Bizce nesnel ölçüler dikkate alındığında dilekçemizde yazdığımız üzere mahkeme hakimi olarak davadan çekilmeniz gerekir." diye konuştu.

Mahkeme reddihakim talebini reddetti

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme hakimi, avukat Celal Çelik'in sunduğu hakimin reddi için öne sürülen sebeplerin Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 36. maddesindeki şartların hiçbirisini taşımadığını belirterek, tutanağa şunları yazdırdı:

"Mahkeme hakiminin reddine gerekçe olarak gösterilen sosyal medya hesabı olan Facebook'taki "rabia" sembollerinin varlığı gösterilmekte ise de mahkeme hakiminin hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığı, mahkeme hakiminin ağabeyinin iş bu davada taraf olmadığı, davayla uzaktan yakından bir alakasının bulunmadığı, ön inceleme duruşmasında vekilin mazeretinin reddi kararının tamamen mahkeme hakiminin takdirinde olduğu, davalı vekilinin dilekçesinde belirttiği tüm reddihakim taleplerinin soyut ve genel bir anlatımdan ibaret olduğu anlaşılmakla reddihakim talebinin geri çevrilmesine karar verilmiştir."

Yeniden söz alan davacı avukatları, davanın kabulünü istedi.

Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise mahkemenin reddihakim talebini geri çevirmesinin koşulları oluşmadığını belirterek, tekrar reddihakim talebinde bulunma hususunda müvekkili Kılıçdaroğlu ile konuşacağını, bu nedenle süre istediğini söyledi.

Mahkeme hakimi, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal ve ekonomik durum araştırmasının yapılması için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava dilekçesinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalarına yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sarfettiği sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

Muhabir: Ali Cevahir Aktürk-Filiz Kınık