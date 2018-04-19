Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

ANKARA



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 13.15'te toplandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.

Toplantı 4 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak'ta, ikincisini ise 14 Şubat'ta yapmıştı.



Muhabir: İlkay Güder,Aynur Ekiz

