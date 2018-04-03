MALATYA

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından Battalgazi Halk Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Yeniden Diriliş Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türk Milletinin liderini bulduğu zaman tarihe şan verdiğini söyledi.

Malazgirt ve Haçova Meydan Muharebeleri ile Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu 15 Temmuz gecesi gördüklerini anlatan Küçükyılmaz, şöyle devam etti:

"FETÖ'cüler Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin taşeronu olarak faaliyet gösterdikleri için bugün tarihin çöp sepetine fırlatıldı. Tarihin kara sayfasının birer öznesi haline geldiler. O Fetullahçılar kendilerini gizlemeyi marifet zannettikleri, takiyeyi itikatlarının bir cüzü haline getirdikleri için o gece ilk defa milletle karşı karşıya kaldılar ve ne yapacaklarını bilemediler. Elleri ayaklarına dolaştı, tıpkı Filistinli çocuktan korkan zırhlı İsrail askerinin korkudan şarjörü boşaltması gibi. Bu milletin üzerine mermi yağdırdılar, F-16'larla, tanklarla, toplarla, tüfeklerle saldırdılar. Tarihte hiçbir darbecinin işlemediği cinayetleri işlediler."

Milletin ölümden korkmadığını vurgulayan Küçükyılmaz, 15 Temmuz gecesi en ürkek zannettiği arkadaşlarının dahi aslan kesildiğini ifade etti.

Küçükyılmaz, milletin 15 Temmuz gecesi liderine ve vatanına sahip çıkarak kendi iradesini ortaya koyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"FETÖ'cüler zannettiler ki bizim 100 bin askerimiz, 50 bin polisimiz olursa bu ülkenin emniyeti ve ordusu kendilerininki olacak. 'Şu kadar siyasetçimiz, medyamız olsun bu ülke bizimdir.' dediler. Rüyalar uydurdular güya Hazreti Muhammed Türkiye'yi bunlara verelim demiş. Bizim devşirme sistemini bize karşı kullandılar, içimizden insanları devşirdi. Tanklarıyla, makineleriyle üzerimize geldiler, tıpkı daha önce gerçekleşen 9 haçlı seferinde yaptıkları gibi. Şu an 10'uncu haçlı seferindeyiz. Şu an yaşadığımız şey 10'uncu haçlı seferidir. Haçlı seferlerinde İslam orduları sadece Batı'dan gelen Franklarla, İspanyonlarla, İngilizlerle savaşmadı. Çanakkale'de ve kanal cephelerinde bizim gibi inanan ve düşünen Müslümanları koydular önce. Bugün biz Fırat Kalkanı ile önce DEAŞ, Zeytin Dalı Harekatı'yla da PYD/PKK/YPG ile savaştık. Bu savaş hak ile batılın savaşı. Bugün 10'uncu haçlı seferi ile devam etmektedir. Karşımızda projelendirilmiş, mühendislik ürünü teröristler, diğer tarafta onlara karşı ahlaklı savaşan bir millet ve ordu."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Küçükyılmaz'ın konuşmasının ardından kendisine tablo hediye etti.

Küçükyılmaz, konferansın ardından kitaplarını imzaladı.

Muhabir: Orhan Yoldaş