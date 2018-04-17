Doğu'daki kazılar Ermeni mezalimini ortaya koyuyor

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IĞDIR - Hüseyin Yıldız

Ermeni çetelerince Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen soykırımdan büyük şekilde etkilenen Iğdır'da yapılan kazılar, soykırıma uğradıklarını öne süren Ermenilerin iddiaların aksine Türklere yaptıkları mezalimi ortaya koyuyor.

Türkiye'nin Ermenistan sınırında bulunan ve 19. yüzyılda Ermeni çetelerince gerçekleştirilen katliamların yaşandığı bölgede, o günlerin acısı halen ilk günkü tazeliğini koruyor.

Söz konusu dönemde çocuk, yaşlı ve kadın demeden öldürülen Türklerin toplu mezarlarının bulunduğu Iğdır'da yapılan çalışmalar, geçmişte gerçekleştirilen katliamları gün yüzüne çıkartıyor.

Gedikli, Hakmehmet ve Oba köyleri ile kent merkezi başta olmak üzere hemen hemen her bölgesinde toplu mezarlar bulunan Iğdır, soykırıma uğradıkları iddia eden Ermenilerin tezlerinin aksine, Ermeni çetelerince Türklere yönelik gerçekleştirilen katliamların izlerini taşıyor.

Azerbaycan Toplumsal İlmi Araştırmalar Birliği Başkanı Telman Kasımov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın yanı sıra Kars, Van ve Ağrı'da çeşitli katliamların gerçekleştiğini söyledi.

Zamanında yapılan çalışmalarda elde edilen veri ve belgeler ile canlı şahitlerin, o dönemde yaşananlar için büyük önem arz ettiğini söyleyen Kasımov, şu bilgileri paylaştı:

"Bu bölgede yıllar önce yapılan tüm kazılarda katledilmiş Türklerin kemikleri bulunmuştur. Bunlar da gösteriyor ki burada sadece Türkler katledilmiştir. Her milletin antropolojik belirtileri var, yani kafa kemiklerine bakıldığında onun hangi millete ait olduğu hemen biliniyor. Bütün kazılar neticesinde yapılan araştırmalar bunu ispatlamıştır ki bu kemikler Türklere aittir. Eğer bu bulgularda Ermenilere ait bir bulgu olsaydı derhal dünya kamuoyuna çıkarırlardı. Yaptıkları sadece propagandadır, ellerinde bir bulgu yok."

"Ermeniler hiçbir zaman gelmeyecek"

Ermenilerin, soykırıma uğradığına dair iddialarının bugüne kadar hiçbir kanıtı bulunmadığını ifade eden Kasımov, şöyle devam etti:

"Ermenilere soykırım yapıldığına dair ellerinde kanıt olsaydı bunlar hemen gün yüzüne çıkaracaklardı. Bazen fotoğraf çıkarıp soykırım diye gösteriyorlar. Nereden bileceğiz o fotoğraftakilerin Ermeni olduklarını? Fotoğraftakilerin giyimlerine de bakınca görüyorsunuz ki onlar da Türklere ait. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunlara (Ermeniler) defalarca kez teklif etti, 'gelin el ele verelim, arşivleri açalım, bütün dosyaları ortaya koyalım, tarihçiler, siyasiler gelsin bu konuyu bir defada çözelim' dedi. Ermeniler hiçbir zaman gelmeyecek çünkü onlarınki propagandadır. Bunların Türkiye'den istedikleri toprak iddialarıdır ve tazminat almaktır."

"Türklerin Ermeniler ile hiçbir sorunu yoktur"

Kasımov, her yıl ortaya atılan sözde Ermeni soykırımının, bazı dış devletlerin Türkiye üzerine kurdukları planlardan ibaret olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyük emperyalist ülkeler var, Ermeniler ömür boyu onların elinde oyuncak olmuştur, onların gizli şekilde yaptıkları planları yürütücü olmuştur. Yaklaşık 500 bin Ermeni Türkiye'de çalışıyor, yaşıyor. Eğer Türkiye size soykırım yaptıysa, eğer Türkiye o kadar kötüyse buraya gelirler miydi? Ama onlar ısrarla Türkiye'ye geliyor çünkü Türklerin Ermeniler ile hiçbir sorunu yoktur. Burada bir göç olmuştur. Yani bu bölgelerde Ermeniler Ruslara destek vermişler, bu toprakları Rusların ele geçirmeleri için onlarla el ele vermişlerdir."