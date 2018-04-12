Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar

Vietnam'dan getirdikleri tanesi 2 bin dolar değerindeki 802 ejderha tavuğu yumurtasını Atatürk Havalimanından kaçak olarak yurda sokmak isteyen üç Türk yolcu hakkında işlem yapıldı.

anasayfa > Türkiye 12.04.2018

Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar

İSTANBUL

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanına tarifeli uçakla Vietnam'dan gelen F.B., M.B. ve M.T. isimli Türk yolcular şüphe üzerine takibe aldı.

Gelen yolcu salonunda bagajlarını alan yolcular, durduruldu.

Yapılan aramada, bavullar içine konulmuş 802 ejderha tavuğu yumurtası tespit edildi.

Tanesi 2 bin dolar

Yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlanan yumurtaların tanesinin yaklaşık 2 bin dolara satıldığı öğrenildi.

Yumurtaları getiren F.B., M.B. ve M.T. hakkında işlem yapıldı.

Muhabir: İzzet Taşkıran

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