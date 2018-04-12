Eski Gazi Üniversitesi Rektörü, FETÖ'den hakim karşısında

ANKARA

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Büyükberber ve avukatı ile sanığın yakınları katıldı.

Üzerine atılı suçu reddeden Büyükberber, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Üniversitede kadrolaşma iddiasını kabul etmeyen Büyükberber, üniversiteden FETÖ soruşturmaları kapsamında uzaklaştırılan 95'i ByLock kullanıcısı 190 kişinin kendi döneminde işe başladığı iddiasının gerçek olmadığını, bu kişilerden çoğunun YÖK tarafından kuruma yerleştirildiğini öne sürdü.

Büyükberber, tıp fakültesine 246 personel atanması talebinin dekana ait olduğunu, kendisinin bu konuda dekandan herhangi bir isteğinin olmadığını söyledi.

Suçsuz olduğunu savunan Büyükberber, "Siyaseti bilmem. Hatta idareciliği bile bilmem. Hasbelkader böyle bir işe bulaştırıldık." dedi.

Mahkeme sanığın dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Muhabir: Serdar Açıl