Eski payitahta 'Fotoğraf Çekim Platformları' kurulacak

EDİRNE

Açık hava müzesi hüviyetindeki Edirne'nin fotoğraflanabilmesi için "Fotoğraf Çekim Platformları" kurulacak.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Fotoğraf Sanatı (EFOD) ve Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde "Edirne" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışına katılan Vali Günay Özdemir, Edirne'nin tarih, kültür ve turizm şehri olduğunu söyledi.

Edirne'nin iyi bilinmesi ve tanınması gereken bir şehir olduğunu belirten Özdemir, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin en güzel açılardan fotoğraflanabilmesi için fotoğraf çekim platformları kuracaklarını ifade etti.

Edirne'nin fotoğrafçılar için güzel çekim alanlarına sahip olduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Fotoğraf çekme noktaları belirleyip oralara platformlar koyacağız. Böylelikle kentimize gelen turistler ve fotoğraf sanatçıları buraları kullanarak kentteki tarihi eserleri güzel bir şekilde fotoğraflayabilecek. Gelen turistlerimiz bütün tarihi eserlerimizi nerelerden daha güzel çekecekse oraları belirleyeceğiz ve oralara fotoğraf çekim noktaları koyacağız. Bu çekim noktalarıyla ilgili Fotoğraf Sanatı Derneğimiz ve Kültür Müdürlüğümüz bir çalışma yapacak ve ardından platformları koyacağız."

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de Edirne'nin tarihi eserlerinin güzelliklerinin her açıdan farklı gözüktüğünü ve en iyi fotoğrafı yakalayabilmek için yapılacak çalışmanın faydalı olacağını kaydetti.

Muhabir: Gökhan Zobar