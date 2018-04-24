'Etkin pişmanlıktan serbest kalan FETÖ'cü örgütle irtibatı kesmedi'

EDİRNE
Edirne'de etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yurtdışındaki örgüt üyeleriyle bağlantıya geçtiği tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne'de örgütün "askerlerden sorumlu imamı" olduğu belirlenen M.B, gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kaldı.
Savcılıktaki ifadesinde "Bir daha FETÖ üyelerinin geçtiği sokaktan geçmem." diyen M.B, serbest kalır kalmaz yurtdışında yaşayan FETÖ üyeleriyle bağlantıya geçti.
WhatsApp üzerinden örgüt üyeleriyle haberleşen M.B, örgütün üst düzey imamlarına da tutuklamalar ve mahkemeler hakkında bilgiler verdi.
Örgüt üyelerini tekrar organize etmeye çalıştığı belirlenen M.B, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Muhabir: Hakan Mehmet Şahin