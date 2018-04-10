FETÖ 'tedbir denetimi'ni geçen üyelerini ödüllendirmiş

SİVAS - Halife Yalçınkaya

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda İstanbul'da yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Sivas "askerler imamı" E.Ş, örgüt içerisinde kurulan özel ekibin, gizlilik kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek için askerlerden sorumlu sözde imamlara yönelik yaptığı denetimlerde, ödül ve ceza sistemi uygulandığını itiraf etti.

FETÖ/PDY'nin Sivas'taki astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu sözde imamı olduğu belirtilen E.Ş, mahkemedeki ifadesinde, örgütün özellikle 2014 yılından itibaren gizliliğe daha fazla önem verdiğini, operasyonlara karşı iç denetim mekanizması oluşturulduğunu anlattı.

Asker birimi yapılanmasının kullandığı bütün programlar, bilgisayarlar, tabletler, telefonlar ve gizli haberleşme uygulamalarının örgütün bilgi işlem biriminin direktifleriyle belirlendiğini, Bilgi İşlem Mesulü (BİM) adı verilen yapılanma için "beyin fırtınasının estiği yer" tabirinin kullanıldığını ve genel politikaların burada belirlendiğini aktaran E.Ş, "Mahrem yapı faaliyetleri kapsamında kullanılan bilgisayarlarda kesinlikle harddisk olmaz. Her müdürlük bünyesinde müdür pozisyonunda bulunan kişide iki tane flash bellek bir tane bilgisayar olur. Bu flash bellekler içerisinde birim içerisinde faaliyet gösteren öğretmen ve müdür yardımcılarının bilgileri bulunurdu." şeklinde ifade verdi.

Bu kapsamda, askeri personel ve öğrencilerin bilgilerine ilişkin "personel" ve "katalog" başlıklı dosyalar oluşturulduğunu dile getiren E,Ş, flash belleklerde saklanan bu dosyalarda askeri personelin hangi ilden devralındığı, nereden geldiği, evdeki keyfiyet durumu, mevcut keyfiyet durumu, yapıya bağlılık bilgisi, yapıya kim tarafından kazandırıldığı ve bu zamana kadar hangi birim, kişi tarafından takip edildiği, nereli olduğu, aile bilgileri, kod isim bilgisi gibi hususların açıklamalı bir şekilde yer aldığını kaydetti.

Denetimden geçenlere Pensilvanya'dan ödül "atlet"

Örgüt içerisinde gizliliğe çok önem verildiğini vurgulayan E.Ş, Ankara temsilciliğine bağlı Arama Tarama Mesulü (ATM) adı verilen kişilerin zaman zaman sorumlu düzeyde faaliyet gösteren öğretmen, müdür yardımcısı, müdür ve temsilcilerin evlerine giderek habersiz baskınlar yaptıklarını da anlattı.

"Tedbir" adı altına yapılan bu denetimlerde örgüt sorumlularının evleri, araçları ve kişisel eşyaları ile tüm dijital materyallerde arama işlemi gerçekleştirdiğini aktaran E.Ş, şöyle devam etti:

"Arama kapsamında evin yatak odasını da ararlardı. Bu görev esnasında 'Biz Amerika'nın emriyle geldik' gibi söylemlerde bulunurlardı. Kendilerinin dokunulmaz olduğunu söylerlerdi. Yanlarında getirdikleri cihazlar vasıtasıyla dijital materyallerin imajlarını alırlardı. Geçmişe yönelik de denetleme yaparlardı. Evlerde yapılacak arama ve araçlarda yapılacak arama durumları ile ilgili farklı kriterler olurdu. ATM'lerin yaptıkları arama sonrası düzenledikleri raporlar, Ankara temsilciliğine gönderiliyordu. Denetleme esnasında tedbire aykırı bir durum varsa 300 lira ile 3 bin lira arasında değişen para cezası kesilirdi. Denetlemeden başarıyla geçenlere ise Pensilvanya'dan gelen saat, atlet, cübbe gibi şeyler hediye edilirdi."

"Gizli kayıtla çekilen cinsel içerikli görüntülerle şantaj"

Askeri öğrencilerle ilgili bilgilerin, onlardan sorumlu öğretmenler tarafından toplandığını, bu öğretmenlerle 15 günde bir toplantı yapıldığını kaydeden E.Ş, örgüte katılmayan askeri personelin sicilinin bozulması için de gayret gösterildiğini aktardı.

E.Ş, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerin kaç sayfa Fetullah Gülen kitabı okudukları, kaç tane vaazı dinledikleri not alınırdı. Keyfiyetleriyle ilgili bilgiler, himmet paraları, varsa özel durumlarıyla ilgili bilgiler öğretmenlerden istenirdi. Bu bilgiler Tokat müdürü İbrahim kod adlı İ.G'ye gönderilirdi. İ.G'nin kullandığı flash bellek bilgisayara takıldığında boş görünür, ID numarası ve şifresi girilerek flash bellek açılırdı. Burada bütün öğrenciler ve yapılanma dışında olan askeri personel hakkında bilgiler ile alayda olan olaylarla ilgili öğrencilerden elde edilen bilgiler bu kataloglara detaylı bir şekilde yazılırdı. Tutulan bu notlar Ankara temsilciliğine gönderilirdi. Kimin sicilinin bozulacağı konusunda tutulan bu notlar, jandarma birimine bakan sorumlulara verilirdi. Menfi dedikleri komutanların gizli kayıt sonucunda çekilen cinsel içerikli görüntüleri internete servis edilir ya da haklarında BİMER ve CİMER'e ihbar yapılarak, adliyelere mektup yazılarak, sicilleri bozulma yoluna gidilirdi. Yapının, askeri yargıda da güçlü olması nedeniyle davalara müdahil olunurdu."