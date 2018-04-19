FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 15 gözaltı

MALATYA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli astsubaylar ile askeri mahrem imamların da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyette götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılardan 13'ünün muvazzaf, 4'ünün askeri mahrem imam, birinin de daha önce askeri okuldan ilişiğinin kesildiği öğrenildi.