FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması' operasyonunda 10 tutuklama

FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda bulundukları ve "mahrem imam vekilliği" yaptıkları iddasıyla Diyarbakır merkezli operasyonla gözaltına alınan 10 polis memuru tutuklandı.

DİYARBAKIR

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde bulunan ve "mahrem imam vekilliği" yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince 11 Nisan'da Diyarbakır merkezli Ankara, Kayseri, Elazığ, Kütahya, Isparta, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan polis memurları A.K, N.C, S.K, M.A, M.K, H.Ü, M.Ç, S.Y, M.F.H. ve İ.A. tutuklandı. Şüphelilerden Ü.S.A. ve Ş.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muhabir: Hasan Namlı