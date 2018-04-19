FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

ANKARA

Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Eskişehir, Amasya, Konya, Kayseri, Muğla ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 21'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında, dün telefonuna ByLock yüklediği ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandığı belirlenen 16'sı albay, 9'u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 18'i dün gözaltına alınmıştı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yürütülen şüphelilerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski TSK personeli olduğu, bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.



Muhabir: Cankut Taşdan, Sertaç Bulur