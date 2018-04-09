FETÖ'nün Erzincan emniyetindeki mahrem yapılanması davasında, tanık H.S, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin kendilerini gizlediklerini, ancak alt tabakada bulunanları çorabına kadar tanıdığını söyledi.

ERZİNCAN

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün yöneticisi oldukları iddiasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen 12'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Ahmed Demir, Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz, Harun Polat, Hasan Avcı, Murat Karaca, Mustafa Fidan, Salih Erden ve Yavuz Çakar ile bu davada tutuksuz yargılanan başka bir davanın tutuklu sanığı Serhat Ceylan hazır bulundu.

Sanıklardan Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç ve Mesut Dokgöz celseye tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Metin Şen'in firari olduğu belirtilirken, sanık avukatları da duruşmada yer aldı.

Bazı tanıklar ile izleyicilerin de katıldığı duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Tanıklardan A.S.N SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada sanık Emrullah Yalaz'ı tanıdığını belirtti.

Erzincan'da 2011-2015 yılları arasında üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden A.S.N, "Erzincan Üniversitesinde okuduğum sırada FETÖ silahlı terör örgütüne ait evlerde kaldım. Sanık Emrullah Yalaz'ı bu nedenle tanıdım. Polis ve müdürlerinden sorumlu birisiydi. Kaldığımız evler polislerin sohbet için geldiği evlerdi. Gizlilik içerisinde hareket edip kod adı kullanırlardı. Kendisini o dönem Emrah adıyla tanımıştım. Yapılan faaliyetler ben dahil tüm öğrencilerden gizlenirdi." dedi

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan diğer tanık H.S. ise o dönem "cemaat" olarak adlandırılan terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin kendilerini gizlediklerini ancak bu yöneticilerin alt tabakada bulunanları tırnağına, saçına ve çorabına kadar tanıdığını belirtti.

Duruşmada dinlenen tanıkların ardından mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Muhabir: Kemal Özdemir