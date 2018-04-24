Gelibolu'daki 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

ÇANAKKALE

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Gelibolu Tarihi Alanı'nda yer alan şehitlikteki tören, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İtilaf Devletleri adına Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan tarafından anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşiliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende, Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajının okunmasından sonra TSK adına konuşmayı Piyade Albay Serhat Demirbaş yaptı.

Demirbaş, Çanakkale'de çarpışan kahramanların her birinin 57'inci Alay'ın birer ferdi olduğunu söyledi.

Çanakkale'de 103 yıl önce gerçekleşen muharebelerin, tarihin akışını değiştiren ve destanlaşan başarılarla dolu olduğunu hatırlatan Demirbaş, "18 Mart 1915 tarihinde boğazı geçemeyeceğini anlayan müttefikler, deniz harekatıyla ulaşamadıkları amaçlarını gerçekleştirmek için karaya asker çıkarmaya ve yeni bir taarruza karar vermişlerdi." diye konuştu.

"Tarihin en muhteşem kahramanlık destanı burada yazılıyordu"

İtilaf Devletlerine mensup 30 bin 962 kişilik kuvvetin, 25 Nisan 1915 sabahı, harp gemilerinin yoğun ateş desteğiyle Arıburnu'nda karaya çıktığını, Conkbayırı'na doğru hızla ilerlemeye başladığını anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, emir beklemeksizin ve kendi inisiyatifiyle birliklerini bölgenin en kritik ve o saatlerde savunmasız durumda bulunan Kocaçimen Tepe istikametinde harekete geçirmişti. Yarbay Mustafa Kemal, 57'inci Alayı ile düşmanı Kanlısırt'ta karşılıyor ve kumandanlara şu emri veriyordu; 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir.' Yarbay Mustafa Kemal ve Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey, bedrin arslanları kadar şanlı olan 57. Alay'ın en ön saflarında çarpışıyordu. Bir siper alınıyor, diğer sipere geçiliyor, diş dişe, gırtlak gırtlağa mücadele ile tarihin en muhteşem kahramanlık destanı burada yazılıyordu."

"TSK, barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir''

Demirbaş, 57. Piyade Alayı'nın Çanakkale muharebelerinden sonra Galiçya Cephesi'nde savaştığını hatırlattı.

Alayın, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Filistin cephesine intikal ettiğini kaydeden Demirbaş, "Filistin cephesinde bir yıl boyunca çok sayıda muharebeye katılmıştır. Nablus Muharebesi'nde çoğunluğu şehit düşünce ordu bünyesinden çıkarılmış ve aziz hatırasına saygı sebebiyle bir daha da kurulmamıştır." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, şehitlere ithafen şunları dile getirdi:

''Yattığınız bu topraklarda rahat uyuyunuz. Bizler gücümüzü, manevi varlığınızdan ve asil ruhlarınızdan alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Vatan sana canım feda' diyen mehmetçikler ve 'Vatan sağ olsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak, aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir.''

Albay Demirbaş, Gazi̇ Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman si̇lah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle hayatlarını feda eden azi̇z şehitleri, ebedi̇yete intikal etmiş kahraman gazi̇leri rahmet ve şükranla andıklarını, azi̇z hatıraları önünde saygıyla eği̇ldiklerini sözlerine ekledi.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen askerler için dua edilmesinin ardından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ''Şehitlik Defteri''ni imzaladı.

Tören, Bakan Yardımcısı Yayman ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Programa, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkililer, gaziler ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen izciler katıldı.

Muhabir: Sinan Balcıkoca