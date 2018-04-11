ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu bölgelerinde, 1'inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile İstanbul ve Çorlu bölgelerinde 1'inci Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile ayrıca "Bayraktar" insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Baykar Makina tesislerini de gezdi.

Ziyarette, Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Akar, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki birliklerde de incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki birliklerde incelemelerde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Çorlu'ya geldi.

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarını, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz karşıladı.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları ardından 1. Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde incelemelerde bulundu.

Muhabirler: Ali Kemal Akan, Süleyman Coşkun Bozyel