İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz "22 Kasım 2015'te Emniyet Genel Müdürlüğünden bin 730 kapasiteyle devraldığımız geri gönderme merkezi kapasitesini 8 bin 276'ya ulaştırdık. Bunun ilgili çalışmalar devam edecek" dedi.

ANKARA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 5. yıl dönümü dolayısıyla, genel müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda, Genel Müdürlüğün, 5 yıl önce Türkiye'nin muhatap olduğu en büyük göç krizinin ortasında, hükümet tarafından atılan cesur bir adım sonucunda kurulduğunu bildirdi.

Bu süreçte, Genel Müdürlüğün hem teşkilatlanmasını tamamlamaya çalıştıklarını hem de krizin yönetimiyle mücadele ettiklerini belirten Ayaz, "22 Kasım 2015'te Emniyet Genel Müdürlüğünden bin 730 kapasiteyle devraldığımız geri gönderme merkezi, kapasitesini 8 bin 276'ya ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde bu kapasitenin artışıyla ilgili çalışmalar devam edecek." ifadesini kullandı.

Ayaz, 5 yıllık süreçte Türkiye'ye, zulümden, kimyasal saldırılardan ve ölümden kaçarak gelen 3.5 milyon Suriyeliden, çeşitli iş ve işlemlere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerine işaret ederek, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile merkez ve taşrada özverili şekilde çalışan personeline teşekkür etti.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, bazı genel müdürler ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışanları katıldı.