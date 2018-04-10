Go-kart aracına şalı takılarak yaralanan kişinin tedavi sürüyor

İSTANBUL

Sarıyer'deki bir go-kart pistinde, şalının aracın tekerleğine dolanması sonucu nefes borusunda yırtık oluşan Havvanur Yalçın'ın, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Celalettin Kocatürk, Yalçın'ın genel durumunun düne göre daha iyi olduğunu belirtti.

Kocatürk, hastanın durumunu sabah ayrıntılı olarak yeniden değerlendirdiklerini anlatarak, "Beyin cerrahları, nöroloji uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, anestezi ekibimiz, göğüs cerrahisi uzmanı olarak bizler, hastayı tekrar değerlendirdik ve nefes borusundaki yırtığın yaptığımız muayene sonucunda kendiliğinden iyileşmeye başladığını gördük. Bu çok sevindirici bir haber oldu bizim için. Bu nefes borusundaki yırtık için ameliyat etmeyi planlamıyoruz." diye konuştu.

Yalçın'ı uyandırmayı düşündüklerini aktaran Kocatürk, şöyle devam etti:

"Hastayı solunum cihazından ayırmayı düşünüyoruz. Boyun bölgesindeki tek önemli yapı nefes borusu değil, onun dışında birçok damar, sinir, omurga ve omurilik var. Bunların da ayrıntılı değerlendirmesini yapıyoruz. Bugün onlara yönelik bir inceleme daha yaptık ve onların incelemesinde çok şüpheli bir alanımız var onu daha da netleştirebilmek amacıyla akşam üzeri tekrar difüzyonlu MR ile o bölgeyi de değerlendireceğiz. İnşallah orada da bir problem çıkmazsa hep beraber sevindirici haberi sizlere vermek istiyoruz."

Kocatürk, Yılmaz'ın yoğun bakımda tutulduğunu vurgulayarak, şuurunun tam olarak açık olmadığını, solunum cihazına bağlı tutulduğunu söyledi.

Yılmaz ile sözel olarak iletişim kuramadıklarını belirten Kocatürk, "Hasta kendisini bize ifade edemiyor. Biz onu anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalıştığımız kadarıyla işler iyiye gidiyor ama tabii anlayamadığımız, göremediğimiz şeyler için de hep tedbirli olmak ve onları takip etmek, incelemek durumundayız." dedi.

Kocatürk, Yılmaz'ın hastaneye getirildiği zaman her iki akciğerinde de sönme olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Her iki akciğerindeki sönme ve yırtık iyileşmiş gözüküyor. Göğüs kafesine koyduğumuz tüpleri kısa bir süre içerisinde almayı planlıyoruz. Görünürde herhangi bir fiziksel sorunu yok. Elini, kolunu, bacağını oynatabiliyor ama net olarak değerlendirebilmemiz için solunum cihazından tamamen ayırmak ve onunla birebir iletişime geçmek, boyun ve beyin MR'ını görmek gerekir. Bütün bunlardan sonra daha net konuşabiliriz. Şu anda uyandırma protokolüne başladık."

Yalçın'ın, go-kart pistinde araç kullandığı sırada üzerindeki şalının tekerleğe dolanması sonucu nefes borusunda yaklaşık 1 santimetrelik yırtık oluşmuştu.

