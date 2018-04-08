Hava Kuvvetlerindeki ANKA-S sayısı 6'ya yükseldi

ANKARA

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamada, insansız hava aracı ANKA-S'lerin gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirildiği ve milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Bu insansız hava araçlarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere SSM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) arasında yapılan sözleşme kapsamında üretildiği ifade edilen açıklamada, bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı gerçekleştirilen ve operasyonel sahada etkin kullanılan ANKA-S’lere 2 adet daha eklendiği ve böylelikle ANKA-S sayısının 6’ya yükseldiği kaydedildi.

SSM’nin özel sektörle yaptığı sözleşme kapsamında üretilen bir diğer insansız hava aracı BAYRAKTAR TB’den ise şu ana kadar toplam 46'sının güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, böylece güvenlik güçleri envanterindeki İHA sayısının 52’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları ANKA-S ve BAYRAKTAR TB2’lerin üretimlerine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda devam edileceği vurgulandı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır