Hırsızlık ihbarına gelen polisler sürprizle karşılaştı

TRABZON

Trabzon'da esnaflar, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

Kentin en yoğun bölgelerinden Kunduracılar Caddesi'ndeki dört farklı kuyumcudan hırsızlık ihbarı alan 155 polis imdat hattı, bölgeye resmi ve sivil olmak üzere yaklaşık 10 polis yönlendirdi.

İhbar üzerine kuyumcuların bulunduğu alana gelen polisler, esnafın pasta ve tatlı süpriziyle karşılaştı.

Sürprizin ardından polisler, esnaflarla pasta keserek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, hafta nedeniyle düzenledikleri etkinlikle polislerin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Polislerimiz iyi ki varlar. Polislerimiz her daim hakkın, hukukun ve adaletin yanındalar. Türkiye'mizin korunması anlamında da mücadele vermektedirler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Muhabir: Duygu Avunduk



