İBB'den 'Lale Festivali' için ek sefer hizmeti

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), nisan ayı boyunca süren Lale Festivali kapsamında, bu yıl da ek otobüs ve vapur hatlarını hizmete aldı.

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Lale Festivali kapsamında "göz motifi" işlenerek hazırlanan dünyanın en büyük canlı lale halısı, törenle beğeniye sunuldu. pic.twitter.com/ogmj51UYEy — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 13, 2018

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, en güzel lalelerin görülebileceği ana etkinlik alanı olan Emirgan'a vatandaşların rahat ulaşabilmeleri amacıyla oluşturulan ek otobüs ve vapur hatları, festival bitimine kadar her gün tarifeli olarak seferler yapacak.

Günde karşılıklı 34 seferin yapıldığı, "Maslak Metro-İstinye-Emirgan" güzergahında hizmet veren "LF" kodlu Lale Festivali Otobüs Hattı, yolcularını her gün Emirgan'a ulaştırıyor. İlk seferi, saat 06.30'da İstanbul Teknik Üniversitesin’den başlayan hattın son seferi ise 21.35'de Emirgan'dan yapılıyor.

❮ ❯ Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı İstanbul'da farklı renkte 565 bin lale ile hazırlanan bin 734 metrekare boyutundaki dünyanın en büyük canlı lale halısı, Sultanahmet Meydanı'nda görücüye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 13. Lale Festivali kapsamında "göz motifi" işlenerek hazırlanan dünyanın en büyük canlı lale halısı, törenle beğeniye sunuldu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı ) 12.04.2018 Berk Özkan 1 / 23

Şehir hatları lale seferleri

İstanbul Lale Festivali için 1 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında her gün yolcu motorları ile tarifeli seferler düzenleniyor.

Emirgan Korusu ile ziyaretçilerini buluşturan İBB Şehir Hatları, Kadıköy ve Üsküdar iskelelerinden Emirgan'a ek sefer yapıyor.

Lale seferleri için, Kadıköy'de bulunan Beşiktaş-Adalar ve Üsküdar iskelelerinden kalkan yolcu motoru, ardından Üsküdar'a uğrayıp yolcularını Emirgan'a ulaştırıyor.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu