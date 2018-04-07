İstanbul Boğazı'nda tanker yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıdaki yalıya çarptı.

İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıdaki yalıya çarptı.

Alınan ilk bilgilere göre, Boğaz'da seyreden bir tanker, Anadolu Hisarı mevkisindeki bir yalıya çarptı.

Malta bandıralı, 225 metre boyunda, 32 metre enindeki 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemi, kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek götürüldü.

Kaza sonucu, geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük çapta hasar oluştu. Ayrıca yan taraftaki restoranda da hasar meydana geldi.

Olay yerinde yetkililerce inceleme yapılırken, kaza sırasında yalının boş olduğu bildirildi.

Kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan, kaza dolayısıyla İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Muhabir: Muhammed Gencebay Gür, Selami Küçükoğlu, Muhammed Gencebay Gür