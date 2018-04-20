Jandarmadan 'barkod okuyucu' ile 2 saniyede GBT sorgulama

19 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye huzur yol kontrol uygulaması" kapsamında, ilk kez kimlik kartı barkod okuyucu sistemi ile araç içi sorgu maksatlı yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

İZMİR/MANİSA/AYDIN

Jandarma Genel Komutanlığının ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere başlattığı uygulama kapsamında, barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda, kimlik kartlarının çipleri okutularak, GBT bilgisine daha hızlı ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde, vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

İzmir

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye huzur yol kontrol uygulaması" kapsamında, muhtemel terör olaylarını engellemek, buna bağlı meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada ilk kez kimlik kartı barkod okuyucu sistemi ile araç içi sorgu maksatlı yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Asayiş, trafik ve narkotik timlerinin yanı sıra dedektör köpeklerin de katıldığı uygulamada, hareket halindeki araçların plakasının okunmasını sağlayan Takbul gözlükler, plaka tanıma sistemi ve drone da kullanıldı.

Uygulamada, yolcu otobüsleri ve şüpheli araçlar durduruldu. Araçlarda bulunan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yeni nesil barkod kimlik okuma sistemiyle kısa sürede yapıldı.

Jandarma yetkilileri, yeni nesil barkod kimlik okuma sistemi sayesinde bir kişinin kimlik sorgusunun 2 saniye içinde gerçekleştiğini belirtti.

❮ ❯ Jandarmadan barkod okuyucu cihazla yol uygulaması Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 19 ilde gerçekleştirilen yol uygulaması kapsamında Aydın'da jandarma ekiplerince kullanılmaya başlayan "Barkod okuyucu cihaz" kullanıldı. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı ) 20.04.2018 Mehmet Çalık 1 / 19

Manisa

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa-İzmir Karayolunun Sabuncubeli mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Durdurulan otobüsteki uygulamada kimlik kontrolü yapılan vatandaş Hasan Likos, “Bence bu uygulama çok güzel. Ben çok başarılı buldum. İnşallah daha da güzellerini görürüz.” şeklinde konuştu.

Aydın

Aydın Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın-Denizli karayolunun Umurlu Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada, barkod okuyucu cihazla sorgulama yaptı.

Uygulamaya katılan Efeler İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bekir Ayçiçek, kullanılan cihazın büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Cihazda barkod okuyucu sisteminin olduğunu aktaran Ayçiçek, "Bu cihazla birlikte kontroller daha kısa sürede yapılıyor ve vatandaşların uygulama noktalarında zaman kaybetmesini önlemiş oluyoruz." dedi.

Plaka tanıma sistemi ve barkod okuyucu cihazın kullanıldığı uygulamada, jandarma ekipleri kısa sürede birçok araç ve vatandaşın kontrolünü gerçekleştirdi.

Yalova

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli-Yalova karayolunun 13. kilometresinde bulunan MEM AŞ mevkisinde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Uygulamada jandarma ekipleri drone yardımıyla da yol kontrolü yaptı. Eğitimli köpeklerin de görev aldığı uygulamada araçların bagajlarında arama gerçekleştirildi.

Çanakkale

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Çanakkale-İzmir karayolu Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde uygulama yaptı.

Kimlik sorgulamalarında süre açısından büyük avantaj sağlayan yeni uygulama kapsamında yapılan aramalarda patlayıcı madde arama köpeği "Maden" görev aldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da jandarma ekipleri ilk kez barkod okuyucu cihaz kullanarak kimlik kartlarının çipinden, çipli kimlik kartları ve ehliyetlerini kontrol ettikleri kişilerin bilgilerine kısa sürede erişti.

Kayapınar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Coşkun Çorapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin vatandaşın zaman kaybını önlemesi açısından önemli bir yenilik olduğunu belirtti.

Çorapçı, ülke genelinde yürütülen uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamaları esnasında bilgi girişini hızlandırmak, yanlış veri girişini engellemek, hizmet kalitesini artırmak maksadıyla kullanılan tablet bilgisayarlara entegre edilen sistem ile yeni nüfus cüzdanlarındaki barkod ve ehliyetlerdeki karekodlar üzerinden anlık ve hızlı sorgulama yapıldığını aktardı.

Antalya, Muğla

Antalya ve Muğla'da jandarma ekipleri, barkod ile karekod okuyucu cihazı kullanarak çipli kimlik kartları ve ehliyetlerini kontrol ettikleri kişilerin bilgilerine kısa sürede erişti.

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri de önemli turizm yol güzergahındaki Bodrum Güvercinlik Jandarma Yol Uygulama ve Kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.