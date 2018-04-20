Kalp krizi geçiren yolcu hastaneye halk otobüsüyle götürüldü

Yolcunun rahatsızlanması, müdahale edilmesi ve otobüsle hastaneye götürülmesi araçtaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ANTALYA

Antalya'da Büyükşehir Belediyesine bağlı denetimli özel halk otobüsünün şoförleri, rahatsızlanarak baygınlık geçiren bir yolcuya müdahale edip, hastaneye yetiştirdi.

Manavgat ilçesi Yayla ve Kavaklı Mahalleleri arasında çalışan 07 J 2141 plakalı denetimli özel halk otobüsü şoförü Muhammet İnal, yolculardan bir kadının baygınlık geçirdiğini fark etti.

İnal, düşerken kafasını yere çarpan kadını hastaneye yetiştirmek için güzergahından çıkarak yönünü hastaneye çevirdi.

Daha önce ambulans şoförlüğü yapan Mustafa Güngör de kadına müdahale etmeye başladı.

Kadın, Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manavgat Şehiriçi Sorgun Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Ali Çenesiz, duyarlılıklarından dolayı iki midibüs şoförünün ödüllendirileceğini dile getirdi.

Araçtaki güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcunun rahatsızlanması, müdahale edilmesi ve otobüsle hastaneye götürülmesi yer alıyor.



Muhabir: Gülsem Adam, Fatih Hepokur