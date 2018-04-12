Kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

MUŞ

Kentte bir yıl önce sosyal medyada bir araya gelen "Muş Şivesi" grubu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

Grup, Necmettin Dede Parkı'nda bir araya gelerek 155 Polis İmdat hattını aradı ve kavga olduğunu, ekip gönderilmesini istedi.

Kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan polis ekipleri, grup tarafından pastayla karşılandı.

Grup, olay yerine gelen polis ekiplerine pasta ikram ederek, "En büyük polis bizim polis" sloganı attı.

Polis ekipleri, sürprizden dolayı grup üyelerine teşekkür etti.

Grubun kurucusu Mehmetşah Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Polis Haftası dolayısıyla güvenlik güçlerine sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Karakaya, kurulduğu ilk günden bu yana vatanın her karışında görevinin başında olan, canını hiçe sayarak Türkiye'nin selameti için görev yapan polis teşkilatının huzurun teminatı olduğunu dile getirdi.

Muhabir: İbrahim Yaldız