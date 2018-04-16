Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

MARDİN

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulundu, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz iki sanık duruşmaya katılmadı.

Başka bir dosyada terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklu bulunan Recep Karataş, tanık olarak dinlendi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Lice'de terör örgütü PKK mensuplarının olduğu bir ortamda saldırı konusunun konuşulduğunu ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Diyarbakır bölge sorumlusu 'Eylül' kod adlı örgüt mensubu, 'Dijvar' kod adlı örgüt mensubuna kaymakamlıkta çalışan bir kişinin bombayı yerleştirdiğini söyledi. Ancak bu kişilerin gerçek kimliğini bilmiyorum. Bombayı kırsalda alanla kaymakamlığa yerleştiren ve kumanda ile patlatan kişilerin farklı olduğunu tahmin ediyorum. Bombayı nasıl temin ettiği, nasıl patlatıldığı konusunda bir şey anlatmadı. 'Eylül' kod adlı örgüt mensubu bu saldırıyı planlayan kişidir."

Duruşmada söz alan şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk, kardeşine daha önce öldürüleceğini söyleyen kişinin tespit edilmesini ve olay yeri incelmesinin nasıl yapıldığının değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

Şehidin babası Asım Safitürk ise adaletin bir an önce tecelli etmesini istediğini vurgulayarak, "Adaletin de yerine geleceğine inanıyorum." dedi.

Safitürk ayrıca saldırının ardından oğlunun kurtarılması için yürütülen çalışmaların ve uygulanan sağlık işlemlerin de iyice araştırılmasını talep etti.

Tutuklu yargılanan sanıklardan Ahmet Deniz, Fikret Deniz ve Mehmet Deniz, Tahsin Erdaş, Devran Aslan saldırı ile ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme başkanı, sanık Erdaş'a, kaymakamlıkta kullandığı bilgisayarında yapılan incelemelerde bir terör örgütü üyesinin fotoğrafının bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine üzerine Erdaş, fotoğraftakinin yeğeni olduğunu ancak örgüte katıldığını bilmediğini, kendisinin terör örgütüyle bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık duruşmada kendisini ateşe verdi

Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanıklardan Şerif Mesutoğlu ise davayla ilgili önemli şeyler söyleyeceğini belirterek, yanında bulunan diğer sanıklar ile görevlilerin çıkarılmasını talep etti.

Talebin kabul edilmesinin ardından odada yalnız kalan sanık Mesutoğlu, savunmasını yaptı.

Söyleyeceklerine mahkeme heyetinin inanmayacağını belirten ve daha sonra oturduğu masanın altında bir şeyleri kurcalamaya başlayan Mesutoğlu, ayağa kalktığı sırada üzerini alevlerin kapladığı görüldü.

Cezaevindeki görevliler odaya girerek kendisini ateşe veren sanık Mesutoğlu'na müdahalede bulundu.

Mahkeme heyeti, olay nedeniyle 15 dakika ara verdi. Daha sonra yapılan oturumda sadece tutuksuz yargılanan sanıkların katılımıyla duruşmaya devam edildi.

Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin, suçsuz olduklarını öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı ile müşteki avukatları ise Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 Şubat'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ve arananlar listesinde mavi kategoride yer alan PKK'nın sözde "Amed" eyalet sorumlusu Murat Üçer'e ilişkin yürütülen soruşturmanın da dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından tanık Recep Karataş'ın "Eylül" ve "Dijvar "kod adlı teröristlerin teşhisi için fotoğraflarının gönderilmesine ilişkin emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasına, bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Üçer'e ait soruşturma dosyasının gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmayı Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de izledi.

İddianame

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit edilmişti.

Muhabir: Halil İbrahim Sincar