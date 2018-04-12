Kayseri'nin güzellikleri havadan görüntülendi

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Havadan Kayseri" kitabı ve tanıtım filmi için drone ile görüntülendi.

KAYSERİ

Kayseri Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri'nin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde inşa edilen tarihi eserlerin yanında, Sultan Sazlığı, Erciyes Dağı gibi doğal güzelliklerin havadan görüntüleri yer alıyor.

Kitapta, tarihi eserler ve doğal güzelliklerle ilgili Türkçe ve İngilizce bilgilere de yer veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kitabın ön sözünde, bir belediyenin kitapla olan ilişkisinin aynı zamanda kültür, sanat ve medeniyetle bağını yansıttığını vurguladı.

Bu şuur içerisinde şehre yeni eserler kazandırdıklarını aktaran Çelik, "Yayınladığımız kitaplarla içinden geldiğimiz ve kendisine hizmet ettiğimiz insanların ruh ve gönül dünyalarını doyurmak, onların kültürel ve sanatsal kaygılarına da hizmet etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Sercan Küçükşahin