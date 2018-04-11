Türk Kızılayı ile Rusya Kızılhaçı'nın afet yönetimi ve göç alanlarında işbirliği tesisine yönelik görüş birliğine vardığı bildirildi.

ANKARA

Türk Kızılayı ile Rusya Kızılhaçı'nın afet yönetimi ve göç alanlarında işbirliği tesisine yönelik görüş birliğine vardığı belirtildi.

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, beraberindeki Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ile 9-10 Nisan tarihleri arasında Moskova'da üst düzey temaslarda bulundu.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Yasal Bölüm Direktörü Evgeniy Zagaynov ile bir araya gelen Kınık, burada yaptığı konuşmada, Suriye'ye sınır ötesi yardım kapsamında 40 bin kamyon yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde yapılabilecek yardımları memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Kınık, "Bu kapsamda Rusya Kızılhaçı ile birlikte çalışabiliriz. Rusya Kızılhaçı ile Kızılay arasında geçmişe dayanan köklü ilişkilerimiz bulunuyor. Bu sebeple mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için somut adımlar atacağız." ifadesini kullandı.

Kınık, Rusya Kızılhaçı ile işbirliği içerisinde, Suriye'deki insanlara verilebilecek destekler üzerinde Türk Kızılayının çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci bulunduğunu anımsatan Kınık, Türk Kızılayı olarak 1,2 milyon Suriyeli mülteciye düzenli nakit temelli yardım yapıldığını, bu kapsamda 200 bin çocuğa da eğitim yardımında bulunulduğunu anlattı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Yasal Bölüm Direktörü Zagaynov ise görüşmede, Kızılay ve Rusya Kızılhaçı arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşılandığını, söz konusu işbirliğinin artarak devamının insani alanda fayda sağlayacağını kaydetti.

Rusya Kızılhaçı Genel Merkezi'ni ziyaret

Kınık ve beraberindekiler, Rusya Kızılhaçı Genel Merkezi'ni de ziyaret ederek, Rusya Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova ile görüştü.

Görüşmede, afet yönetimi ve göç alanlarında işbirliği tesisine yönelik görüş birliğine varıldığı bildirildi. Ayrıca görüşmede, Ukrayna ve Kırım'daki insani krizin etkilerinin değerlendirildiğine, iki ulusal derneğin insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla bir dizi faaliyet üzerinde görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Muhabir: Ali Kemal Akan